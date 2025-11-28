Шведская лыжница Карлссон выиграла первую гонку нового сезона Кубка мира
Шведская лыжница Фрида Карлссон стала победительницей первой гонки нового сезона Кубка мира, который стартовал в финском городе Рука.
Трехкратная чемпионка мира стала лучшей в гонке на 10 км классическим стилем с результатом 25 минут 31,8 секунды.
Второе место заняла норвежка Хейди Венг (отставание 10,5 секунды), третьей стала шведка Моа Илар (+18,3).
Позднее в пятницу в Руке пройдет гонка на 10 км классическим стилем у мужчин.
Российские и белорусские лыжники с 2022 года отстранены от участия в соревнованиях под эгидой международной федерации (FIS).
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили