Шведская лыжница Карлссон выиграла первую гонку нового сезона Кубка мира

Фрида Карлссон (Фото: Christophe Pallot / Agence Zoom / Getty Images)

Шведская лыжница Фрида Карлссон стала победительницей первой гонки нового сезона Кубка мира, который стартовал в финском городе Рука.

Трехкратная чемпионка мира стала лучшей в гонке на 10 км классическим стилем с результатом 25 минут 31,8 секунды.

Второе место заняла норвежка Хейди Венг (отставание 10,5 секунды), третьей стала шведка Моа Илар (+18,3).

Позднее в пятницу в Руке пройдет гонка на 10 км классическим стилем у мужчин.

Российские и белорусские лыжники с 2022 года отстранены от участия в соревнованиях под эгидой международной федерации (FIS).