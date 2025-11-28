Российский вратарь выиграл юношеский ЧМ в составе сборной Португалии
Юношеская сборная Португалии, за которую выступал российский голкипер Александр Твердохлебов, выиграла чемпионат мира (футболисты до 17 лет), проходивший в Катаре.
В финальном матче португальцы обыграли команду Австрии со счетом 1:0.
17-летний Твердохлебов провел на турнир один матч — на групповом этапе, против Новой Каледонии (6:1).
Твердохлебов родился в Лагоа, у него двойное гражданство — португальское и российское.
Ранее в этом году Твердохлебов выиграл вместе с юношеской сборной Португалии чемпионат Европы (U-17), хотя на турнире не провел ни одного матча.
Твердохлебов выступает за юношескую команду лиссабонского «Спортинга».
