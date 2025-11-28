 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 ЦСКА Оренбург 1 1,47 x 4,6 2 6,5 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Балтика Спартак 1 3,2 x 3,25 2 2,35 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Лидс Юнайтед 1 1,25 x 6,3 2 11 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Барселона Алавес 1 1,19 x 7,1 2 14 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Милан Лацио 1 1,6 x 3,95 2 5,7 Футбол Франция. Лига 1. Сезон 25/26 Монако ПСЖ 1 5 x 4,5 2 1,58 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,27 x 64 2 3,95 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,37 x 60 2 3,2
Спорт⁠,
0

Российский вратарь выиграл юношеский ЧМ в составе сборной Португалии

Российский вратарь Твердохлебов выиграл юношеский ЧМ со сборной Португалии
17-летний Александр Твердохлебов, у которого есть португальское и российское гражданство, сыграл на турнире в Катаре один матч
Александр Твердохлебов
Александр Твердохлебов (Фото: IMAGO / Dirk Vuylsteke / Global Look Press)

Юношеская сборная Португалии, за которую выступал российский голкипер Александр Твердохлебов, выиграла чемпионат мира (футболисты до 17 лет), проходивший в Катаре.

В финальном матче португальцы обыграли команду Австрии со счетом 1:0.

17-летний Твердохлебов провел на турнир один матч — на групповом этапе, против Новой Каледонии (6:1).

Твердохлебов родился в Лагоа, у него двойное гражданство — португальское и российское.

Ранее в этом году Твердохлебов выиграл вместе с юношеской сборной Португалии чемпионат Европы (U-17), хотя на турнире не провел ни одного матча.

Твердохлебов выступает за юношескую команду лиссабонского «Спортинга».

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол сборная Португалии по футболу
Материалы по теме
Отец футболиста МЮ не подтвердил, что сын взял российское гражданство
Спорт
Отказавшийся играть за сборную России вратарь побил рекорд Акинфеева в ЛЧ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 ноября
EUR ЦБ: 90,79 (-0,72) Инвестиции, 12:12 Курс доллара на 28 ноября
USD ЦБ: 78,25 (-0,34) Инвестиции, 12:12
Иран бойкотирует жеребьевку ЧМ-2026 из-за визовых ограничений США Спорт, 12:39
Минобороны отчиталось о массированных ударах по объектам ВСУ за неделю Политика, 12:38
Как российские компании перестраивают инфраструктуру под новые требования Отрасли, 12:30
FMCG на маркетплейсах: кто растет быстрее всех в бытовой химии и уходе РБК Компании, 12:30
Туляка осудили на 16 лет за госизмену, диверсию и терроризм Политика, 12:29
Семь тем, на которые не принято говорить в офисах, и почему это опасно Образование, 12:22
Собянин утвердил план благоустройства столицы на 2026 год Недвижимость, 12:14
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Чем известен Андрей Ермак и почему в «деле Миндича» его зовут Али Бабой 12:13
МИД Индии дал оценку визита Путина в страну Политика, 12:07
Российский вратарь выиграл юношеский ЧМ в составе сборной Португалии Спорт, 12:06
На Тверской улице в Москве перекрыли движение Общество, 12:05
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 12:04
Как в Красноярском крае готовят летчиков для борьбы с лесными пожарами Пресс-релиз, 12:01
«Циан» объявил финансовые результаты за третий квартал и 9 месяцев 2025 РБК Компании, 12:00