Брат олимпийского чемпиона по вольной борьбе Отарсултанова погиб в ДТП
Сулейман Отарсултанов, родной брат олимпийского чемпиона по вольной борьбе Джамала Отарсултанова, погиб в ДТП. Об этом сообщается на сайте Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).
«Федерация спортивной борьбы России, спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе искренне соболезнуют семье Отарсултановых», — говорится в сообщении.
Никаких подробностей происшествия в ФСБР не уточнили.
38-летний Джамал Отарсултанов является олимпийским чемпионом в Лондоне в весовой категории до 55 кг, трехкратным чемпионом Европы.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили