 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 ЦСКА Пари НН 1 1,4 x 4,9 2 7,8 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Рубин Динамо 1 3,4 x 3,35 2 2,17 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Динамо Махачкала Крылья Советов 1 2,25 x 3,05 2 3,55 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ростов Акрон 1 1,68 x 3,85 2 5 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Зенит Локомотив 1 1,52 x 4,5 2 5,9 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ноттингем Форест Манчестер Юнайтед 1 3,35 x 3,75 2 2,05 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Челси 1 2,7 x 3,6 2 2,5 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Бавария Байер 1 1,22 x 7,1 2 10,5 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Оренбург Сочи 1 2,25 x 3,35 2 3,2 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Балтика Ахмат 1 2,5 x 3,1 2 3 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Краснодар Спартак 1 2,05 x 3,45 2 3,65 Единоборства ММА. UFC Fight Night 263. Лас-Вегас. Главный бой вечера. Полулегкий вес. 5 раундов Стив Гарсия-мл. Дэвид Онама 1 1,68 x 53 2 2,25 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Хоккеист «Спартака» извинился за употребление кокаина

Лидер «Спартака» Иван Морозов признался в употреблении кокаина
Форвард Иван Морозов, который отстранен до завершения допинг-дела, заявил, что осознает свою ошибку, полностью принимает ответственность и искренне сожалеет о случившемся
Иван Морозов
Иван Морозов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Форвард московского «Спартака» Иван Морозов впервые прокомментировал свою положительную допинг-пробу. Хоккеист подтвердил, что в ней были обнаружены следы кокаина.

«В моей допинг-пробе, взятой РУСАДА 29 августа 2025 года на Кубке мэра Москвы, были выявлены следы кокаина. Я честно признаю нарушение антидопинговых правил. Употребление произошло во внесоревновательный период и не было связано со спортом или соревнованиями», — написал Морозов в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

Хоккеисты «Спартака» и ЦСКА. Кого из КХЛ ловили на допинге в 2025 году
Спорт
Иван Морозов

По словам Морозова, он осознает свою ошибку, полностью принимает ответственность и искренне сожалеет о случившемся. «Приношу извинения руководству клуба, тренерскому штабу, команде и, конечно, болельщикам. Это событие стало для меня серьезным уроком. Я понял, что даже разовое употребление может привести к зависимости и разрушить все, что я с таким трудом создавал годами», — отметив Морозов, добавив, что сейчас проходит терапию и получает необходимую помощь специалистов.

Форвард надеется, что его пример «будет предостережением, а также поможет тем людям, которые встали на этот очень опасный и скользкий путь, свернуть с него». Морозов заявил, что сделает все, чтобы «вернуться сильнее — с новыми ценностями и другим отношением к себе».

«Спартак» 16 сентября сообщил, что в допинг-пробе хоккеиста выявлено запрещенное вещество и он был отстранен до завершения дела. В «Спартаке» добавили, что выявленное вещество попало в организм Морозова «вне рамок деятельности клуба и медицинского штаба команды».

Морозов выступает за «Спартак» с 2023 года. В прошлом сезоне форвард набрал 50 (19 + 31) очков в 64 матчах регулярного чемпионата и еще 12 (5 + 7) в 12 играх плей-офф, став вторым бомбардиром «красно-белых».

Морозов — уже четвертый игрок КХЛ в 2025 году, в пробе которого обнаружили запрещенное вещество. В марте были отстранены два хоккеиста ЦСКА, Владислав Каменев и Никита Седов, в апреле — форвард «Автомобилиста» Анатолий Голышев (он уже отбыл дисквалификацию и вернулся на лед).

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира

Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС

В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы

«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций

Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году

Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Спартак Иван Морозов допинг кокаин
Материалы по теме
Лучший бомбардир плей-офф вернулся в КХЛ после отказа клуба Овечкина
Спорт
В КХЛ шайба попала в ворота рикошетом от лица хоккеиста «Ак Барса». Видео
Спорт
Лидер КХЛ взял реванш у «Авангарда» за домашнее поражение
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 октября
EUR ЦБ: 92,02 (-2,06) Инвестиции, 00:31 Курс доллара на 28 октября
USD ЦБ: 78,98 (-1,99) Инвестиции, 00:31
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Слюсарь назвал унижением таблички «СВО» и «Малоимущие» в столовой школы Политика, 20:21
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
В Перми в квартире осужденного за каннибализм нашли тело мужчины Общество, 20:11
Госкомпании смогут инвестировать свободные средства в акции и облигации Инвестиции, 20:07
Оправданный по делу об изнасиловании Дани Алвес стал проповедником Спорт, 20:06
Россия и Мьянма отменили визовый режим Общество, 20:06
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
Белоруссия назвала срок постановки «Орешника» на боевое дежурство Политика, 19:53
PepsiCo сменила логотип вслед за Lay’s. Как менялись мировые бренды Бизнес, 19:49
НКР подтвердило рейтинг «Транснефти» на уровне AAA.ru Кредитные рейтинги, 19:47
PepsiCo впервые за 25 лет сменила логотип Бизнес, 19:46
Министр обороны Италии заявил, что Киев не вернет утраченные территории Политика, 19:36
Хоккеист «Спартака» извинился за употребление кокаина Спорт, 19:30