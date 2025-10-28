Хоккеист «Спартака» извинился за употребление кокаина

Форвард Иван Морозов, который отстранен до завершения допинг-дела, заявил, что осознает свою ошибку, полностью принимает ответственность и искренне сожалеет о случившемся

Иван Морозов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Форвард московского «Спартака» Иван Морозов впервые прокомментировал свою положительную допинг-пробу. Хоккеист подтвердил, что в ней были обнаружены следы кокаина.

«В моей допинг-пробе, взятой РУСАДА 29 августа 2025 года на Кубке мэра Москвы, были выявлены следы кокаина. Я честно признаю нарушение антидопинговых правил. Употребление произошло во внесоревновательный период и не было связано со спортом или соревнованиями», — написал Морозов в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

По словам Морозова, он осознает свою ошибку, полностью принимает ответственность и искренне сожалеет о случившемся. «Приношу извинения руководству клуба, тренерскому штабу, команде и, конечно, болельщикам. Это событие стало для меня серьезным уроком. Я понял, что даже разовое употребление может привести к зависимости и разрушить все, что я с таким трудом создавал годами», — отметив Морозов, добавив, что сейчас проходит терапию и получает необходимую помощь специалистов.

Форвард надеется, что его пример «будет предостережением, а также поможет тем людям, которые встали на этот очень опасный и скользкий путь, свернуть с него». Морозов заявил, что сделает все, чтобы «вернуться сильнее — с новыми ценностями и другим отношением к себе».

«Спартак» 16 сентября сообщил, что в допинг-пробе хоккеиста выявлено запрещенное вещество и он был отстранен до завершения дела. В «Спартаке» добавили, что выявленное вещество попало в организм Морозова «вне рамок деятельности клуба и медицинского штаба команды».

Морозов выступает за «Спартак» с 2023 года. В прошлом сезоне форвард набрал 50 (19 + 31) очков в 64 матчах регулярного чемпионата и еще 12 (5 + 7) в 12 играх плей-офф, став вторым бомбардиром «красно-белых».

Морозов — уже четвертый игрок КХЛ в 2025 году, в пробе которого обнаружили запрещенное вещество. В марте были отстранены два хоккеиста ЦСКА, Владислав Каменев и Никита Седов, в апреле — форвард «Автомобилиста» Анатолий Голышев (он уже отбыл дисквалификацию и вернулся на лед).