Экс-капитан клуба КХЛ сыграет первый матч после дисквалификации за допинг

Экс-капитан «Автомобилиста» сыграет первый матч после дисквалификации за допинг
Анатолий Голышев, с апреля по октябрь отстраненный за нарушение антидопинговых правил, впервые сыграет в этом сезоне за «Автомобилиста» в матче с «Трактором»
Анатолий Голышев
Анатолий Голышев (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Нападающий Анатолий Голышев, отбывший дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, проведет первый матч за «Автомобилиста» в этом сезоне, сообщила пресс-служба екатеринбургского клуба КХЛ.

Форвард попал в заявку на домашний матч регулярного чемпионата с челябинским «Трактором» 23 октября. Капитаном команды в этом матче будет защитник Кирилл Воробьев.

Голышева в апреле отстранили за положительную допинг-пробу. В августе хоккеист говорил, что живет «как на пороховой бочке», но уверен в благоприятном исходе разбирательства.

РУСАДА предлагало отстранить хоккеиста на два года, но в итоге ему дали только шесть месяцев.

Голышев почти всю карьеру провел в «Автомобилисте», был капитаном клуба.

«Автомобилист» занимает четвертое место в Восточной конференции КХЛ.

Анна Сатдинова
КХЛ ХК Автомобилист допинг
