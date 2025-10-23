Экс-капитан клуба КХЛ сыграет первый матч после дисквалификации за допинг
Нападающий Анатолий Голышев, отбывший дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, проведет первый матч за «Автомобилиста» в этом сезоне, сообщила пресс-служба екатеринбургского клуба КХЛ.
Форвард попал в заявку на домашний матч регулярного чемпионата с челябинским «Трактором» 23 октября. Капитаном команды в этом матче будет защитник Кирилл Воробьев.
Голышева в апреле отстранили за положительную допинг-пробу. В августе хоккеист говорил, что живет «как на пороховой бочке», но уверен в благоприятном исходе разбирательства.
РУСАДА предлагало отстранить хоккеиста на два года, но в итоге ему дали только шесть месяцев.
Голышев почти всю карьеру провел в «Автомобилисте», был капитаном клуба.
«Автомобилист» занимает четвертое место в Восточной конференции КХЛ.
