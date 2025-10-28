Мостовой сообщил, что до последнего не рассказывал партнерам о нападении

Футболиста «Зенита» и сборной России 23 октября пытались похитить, но спортсмену удалось отбиться. По словам игрока, в первую очередь он пошел в службу безопасности клуба, а одноклубники ничего о происшествии не знали

Андрей Мостовой (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Футболист «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой рассказал, что его партнеры по петербургскому клубу до последнего не знали, что его пытались похитить.

23 октября на Мостового напала группа неизвестных. «Фонтанка» писала, что футболиста пытались силой затолкать в машину, но ему удалось избежать похищения — отбиться помог его друг, хоккеист Александр Гракун.

«Никто об этом не знал вообще. Вышло [информация] вчера утром. <...> Ждал отмашки от клуба, как действовать. Вчера получил много поддержки со стороны ребят из клуба и от людей со стороны», — сказал Мостовой, слова которого приводит «Фонтанка».

Video

Мостовой отметил, что не стал сразу заявлять о случившемся и наутро обратился к службе безопасности «Зенита». «Не стал всем подряд звонить, дождался утра, и началось все происходящее», — сказал он.

Спустя два дня после происшествия с Мостовым теми же людьми был похищен Сергей Селегень, зять бывшего спикера Законодательного собрания Петербурга, депутата Госдумы Вячеслава Макарова. По данным следствия, фигуранты заставили его перевести 210 тыс. руб., а также требовали отдать им 10 млн руб. Автомобиль, на котором похитители планировали увезти бизнесмена, остановила полиция. Мужчину освободили.