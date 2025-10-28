Карпин вызвал еще двух форвардов на матчи сборной с Перу и Чили

Константин Тюкавин и Николай Комличенко включены в расширенный состав сборной России на ноябрьские товарищеские матчи

Константин Тюкавин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Нападающие московского «Динамо» Константин Тюкавин и «Локомотива» Николай Комличенко дополнительно включены в расширенный состав сборной России на ноябрьские товарищеские матчи. Об этом сообщается на сайте РФС.

«Приняли решение дополнительно включить двух форвардов в расширенный список сборной. Это связано с тем, что не все наши нападающие получают достаточно игровой практики в своих клубах», — сказал главный тренер сборной России Валерий Карпин, отметив, что впереди еще два тура РПЛ и матчи Кубка, поэтому нельзя исключать возможных повреждений.

Накануне был опубликован расширенный состав из 39 человек, в которому было четыре форварда — Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Иван Сергеев («Динамо») и Александр Соболев («Зенит»).

Тюкавин, который не так давно восстановился после серьезной травмы колена, последний раз играл за сборную в ноябре 2024 года, Комличенко — в июне 2025-го.

Матч с командой Перу пройдет 12 ноября в Санкт-Петербурге, с Чили — 15 ноября в Сочи.

Сборную России в 2022 году, после начала военной операции на Украине, отстранили от турниров УЕФА и ФИФА, команда проводит только товарищеские матчи. В октябрьскую паузу россияне обыграли команды Ирана (2:1) и Боливии (3:0).