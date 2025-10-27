Карпин вызвал Головина и Сафонова на матчи сборной с Перу и Чили
Главный тренер сборной России Валерий Карпин включил 39 игроков в расширенный состав на товарищеские матчи с командами Перу (12 ноября в Санкт-Петербурге) и Чили (15 ноября в Сочи), сообщила пресс-служба РФС.
Из выступающих за границей россиян в состав вошли вратарь Матвей Сафонов (ПСЖ), полузащитники Алексей Миранчук («Атланта»), Александр Головин («Монако») и Арсен Захарян («Реал Сосьедад»).
Карпин отметил, что сборной предстоят матчи с сильными соперниками и «для галочки» в список никого не включали.
«К подготовке отнесемся максимально серьезно, особенно с учетом того, что оба матча будут домашними для сборной России. Поэтому каких-либо экспериментов при формировании расширенного списка ожидать не стоило», — объяснил тренер.
Сборную России в 2022 году, после начала военной операции на Украине, отстранили от турниров УЕФА и ФИФА, команда проводит только товарищеские матчи.
В октябрьскую паузу россияне обыграли команды Ирана (2:1) и Боливии (3:0). Головин эти матчи пропустил из-за травмы.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ
Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео
Истребитель и вертолет ВС США упали в Южно-Китайском море
Трамп заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры
В Петербурге задержали похитителей футболиста сборной России и зятя депутата
ЕС остался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов