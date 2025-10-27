Карпин вызвал Головина и Сафонова на матчи сборной с Перу и Чили

Карпин вызвал Головина и Сафонова на матчи сборной России с Перу и Чили

В состав вошли 39 игроков, в том числе Сафонов, Головин, Захарян и Алексей Миранчук. Карпин заявил, что «для галочки» в список никого не включали

Валерий Карпин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Главный тренер сборной России Валерий Карпин включил 39 игроков в расширенный состав на товарищеские матчи с командами Перу (12 ноября в Санкт-Петербурге) и Чили (15 ноября в Сочи), сообщила пресс-служба РФС.

Фото: РФС

Из выступающих за границей россиян в состав вошли вратарь Матвей Сафонов (ПСЖ), полузащитники Алексей Миранчук («Атланта»), Александр Головин («Монако») и Арсен Захарян («Реал Сосьедад»).

Карпин отметил, что сборной предстоят матчи с сильными соперниками и «для галочки» в список никого не включали.

«К подготовке отнесемся максимально серьезно, особенно с учетом того, что оба матча будут домашними для сборной России. Поэтому каких-либо экспериментов при формировании расширенного списка ожидать не стоило», — объяснил тренер.

Сборную России в 2022 году, после начала военной операции на Украине, отстранили от турниров УЕФА и ФИФА, команда проводит только товарищеские матчи.

В октябрьскую паузу россияне обыграли команды Ирана (2:1) и Боливии (3:0). Головин эти матчи пропустил из-за травмы.