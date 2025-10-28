В Испании умер 15-летний футболист академии «Сарагосы»
Футболист академии «Сарагосы» Хорхе Касадо скончался в возрасте 15 лет. Об этом сообщается на сайте испанского клуба.
Причины его смерти не уточняются.
«В «Сарагосе» глубоко опечалены утратой и разделяют безмерное горе семьи и близких Хорхе. Клуб шлет им всю нашу любовь и поддержку в это тяжелое время», — говорится в сообщении.
Тренировка основной команды «Сарагосы» не состоится, футболисты выйдут на поле, чтобы почтить память Касадо.
Футболист присоединился к академии «Сарагосы» в возрасте до 12 лет и в этом году провел свой шестой сезон в клубе.
«Сарагоса» сейчас выступает во втором дивизионе чемпионата Испании.
