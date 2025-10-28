Болельщик упал с верхнего яруса стадиона во время матча НХЛ

Фанату оперативно оказали помощь и доставили в местную больницу

Фото: Carmen Mandato / Getty Images

Болельщик упал с верхнего яруса домашнего стадиона «Питтсбург Пингвинз» во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луис Блюз». Об этом «Питтсбург» сообщил в соцсети Х.

«Пострадавшему немедленно оказали помощь сотрудники службы скорой помощи «Питтсбурга» и PPG Paints Arena, и он был доставлен в местную больницу. Хотя на данный момент нет никакой дополнительной информации, «Питтсбург» внимательно следит за ситуацией. В настоящее время мы по-прежнему обеспокоены состоянием пострадавшего и его семьи», — говорится в сообщении.

В службе общественной безопасности «Питтсбурга» сообщили, что пострадавший упал на другого человека в нижней чаше, но тот отказался от госпитализации.

«Питтсбург» в ночь на вторник обыграл «Сент-Луис» со счетом 6:3.