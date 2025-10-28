Хачанов на «Мастерс» в Париже одержал первую победу за два месяца
Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг турнира ATP серии «Мастерс» в Париже.
Во первом круге 29-летний Хачанов обыграл представителя США Итана Куинна, 71-ю ракетку мира, со счетом 6:1, 6:1.
В следующем круге Хачанов сыграет с победителем встречи между Денисом Шаповаловым (Канада) и Жуаном Фонсекой (Бразилия).
Хачанов прервал серию из пяти поражений. В последний раз россиянин побеждал на старте US Open, обыграв представителя США Нишеша Басаваредди (26 августа).
Хачанов занимает 14-е место в мировом рейтинге. Всего на счету россиянина семь побед на турнирах под эгидой ATP.
Соревнования категории «Мастерс» уступают по престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру ATP. Призовой фонд соревнований в текущем году составляет $6,13 млн. Победитель «Мастерс» в Париже получит тысячу очков.
Среди россиян в 2018 году этот турнир выиграл Хачанов, в 2020-м — Даниил Медведев. Действующим победителем турнира является представитель Германии Александр Зверев.
