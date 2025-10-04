Хачанов проиграл 237-й ракетке мира на старте «Мастерс» в Шанхае
Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в третий круг турнира ATP серии «Мастерс» в Шанхае.
Во втором круге 29-летний Хачанов, девятый сеяный, уступил китайцу Цзюнчэн Шану, 237-й ракетке мира, со счетом 6:7 (3:7), 3:6.
Хачанов, как один из сеяных, стартовал в Шанхае сразу со второго круга.
Следующим соперником китайца будет португалец Нуну Боржеш.
Хачанов занимает 10-е место в мировом рейтинге (лучший из россиян). На его счету семь титулов ATP.
Турнир в Шанхае с призовым фондом более $9,19 млн завершится 12 октября. Соревнования категории «Мастерс» уступают по престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру ATP.
