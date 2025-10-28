 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Малкин побил рекорд Овечкина в НХЛ в XXI веке

Евгений Малкин побил рекорд Александра Овечкина в НХЛ в XXI веке
Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился заброшенной шайбой и голевой передачей в матче против «Сент-Луис Блюз». Теперь на счету россиянина в 10 матчах нынешнего сезона 16 очков
Евгений Малкин
Евгений Малкин (Фото: Global Look Press)

«Питтсбург Пингвинз» победил «Сент-Луис Блюз» в домашнем матче регулярного чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 6:3.

В составе «Пингвинз» заброшенными шайбами отличились Брайан Раст (1-я и 41-я минуты), Энтони Манта (1), Паркер Уозерспун (27), Сидни Кросби (57) и Евгений Малкин (57). У проигравших отличились Ник Бьюгстад (5), Джордан Кайру (16) и Мэтью Жозеф (45).

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, помимо заброшенной шайбы, отличился голевой передачей. Теперь на счету россиянина в 10 матчах нынешнего сезона 16 очков (3 шайбы + 13 передач). Он делит первое место в списке лучших бомбардиров с американским нападающим «Юты» Ником Шмальцем (7+9) и американским форвардом «Вегаса» Джеком Айкелом (6+10). Также россиянин единолично возглавляет список лучших ассистентов нынешней «регулярки».

Малкин и Кросби установили уникальное достижение в НХЛ
Спорт
Евгений Малкин

Малкин продлил результативную серию до семи матчей. Он установил рекорд клуба по этому показателю среди игроков в возрасте 39 лет и старше. В истории лиги подобное ранее удавалось американцу Джо Павелски (девять матчей в сезоне-2023/24), канадцу Джо Торнтону (семь; 2020/21) и чеху Яромиру Ягру (семь; 2013/14).

При этом Малкин занял второе место по числу очков в стартовых 10 матчах сезона среди игроков в возрасте 39 лет и старше, уступив по этому показателю только канадцу Горди Хоу (17; 1968/69). Среди игроков в XXI веке форвард «Питтсбурга» является лучшим по этому показателю. Также Малкин превзошел достижение капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, который в первых десяти матчах сезона 2024/25 набрал 13 очков (6+7).

39-летний Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. За это время он трижды выигрывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017). Контракт Малкина с «Питтсбургом» рассчитан до конца сезона 2025/26.

«Питтсбург» набрал 15 очков в 10 играх и занимает второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Сент-Луис» с семью очками после девяти матчей располагается на последней, восьмой строчке в Центральном дивизионе.

Авторы
Теги
Персоны
Альвина Цаканян
Хоккей НХЛ россияне в НХЛ Питтсбург Пингвинз Сент-Луис Блюз Евгений Малкин Александр Овечкин
Евгений Малкин фото
Евгений Малкин
хоккеист
31 июля 1986 года
Александр Овечкин фото
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
