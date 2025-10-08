Малкин и Кросби установили уникальное достижение в НХЛ
Российский нападающий Евгений Малкин, канадский форвард Сидни Кросби и канадский защитник Крис Летанг, выступающие за «Питтсбург Пингвинз», стали первым трио, сыгравшим в 20 сезонах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Первый матч «Питтсбурга» в новом сезоне завершился гостевой победой над «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 3:0. Малкин отметился двумя результативными передачами.
Малкин, Кросби и Летанг вместе сыграли за «Питтсбург» в 20 сезонах НХЛ, выступая за клуб с 2006 года. Это первый такой случай для трио одноклубников в топ-4 лиг Северной Америки. Кросби, являющийся капитаном клуба, выступает в команде дольше всех (с 2005 года).
Кросби повторил рекорд НХЛ по числу сезонов в качестве капитана одного клуба. Нынешний сезон для канадского форварда стал 19-м в статусе капитана. Столько же на счету бывшего канадского форварда Стива Айзермана, который всю игровую карьеру выступал за «Детройт» (1983–2006).
«Питтсбург» в следующем матче 10 октября сыграет в гостях с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Рейнджерс» в этот же день на выезде встретится с «Баффало Сейбрз».
