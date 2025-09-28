 Перейти к основному контенту
«Барселона» победила клуб Захаряна и возглавила чемпионат Испании

«Барселона» победила «Реал Сосьедад» Захаряна и возглавила чемпионат Испании
«Барселона» одержала победу над «Реал Сосьедад» со счетом 2:1. Решающий гол забил Левандовски. Захарян остался в запасе
Ламин Ямаль и Роберт Левандовски
Ламин Ямаль и Роберт Левандовски (Фото: Judit Cartiel / Getty Images)

«Барселона» победила «Реал Сосьедад» в седьмом туре чемпионата Испании и сместила мадридский «Реал» с первой строчки турнирной таблицы.

Матч в Барселоне завершился со счетом 2:1.

У победителей отличились Жюль Кунде (43-я минута) и Роберт Левандовски (59). У гостей забил Альваро Одриосола (31).

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль сделал голевую передачу — она стала для него 24-й во всех турнирах с начала прошлого сезона. За этот отрезок столько же «ассистов» у Рафиньи, а больше в топ-5 лиг Европы только у Мохамеда Салаха из «Ливерпуля» (26).

Футболисты «Барселоны» забили в каждом из 44 последних матчей (во всех турнирах, 126 голов), повторив свою лучшую голевую серию в истории — с декабря 1942-го по февраль 1944-го (44 матча, 139 голов), отмечает Opta.

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян остался в этом матче в запасе.

«Барселона» выиграла четвертый матч Ла Лиги подряд и опережает «Реал» на одно очко. У «Реал Сосьедад» 17-е место.

