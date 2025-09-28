«Барселона» победила клуб Захаряна и возглавила чемпионат Испании
«Барселона» победила «Реал Сосьедад» в седьмом туре чемпионата Испании и сместила мадридский «Реал» с первой строчки турнирной таблицы.
Матч в Барселоне завершился со счетом 2:1.
У победителей отличились Жюль Кунде (43-я минута) и Роберт Левандовски (59). У гостей забил Альваро Одриосола (31).
Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль сделал голевую передачу — она стала для него 24-й во всех турнирах с начала прошлого сезона. За этот отрезок столько же «ассистов» у Рафиньи, а больше в топ-5 лиг Европы только у Мохамеда Салаха из «Ливерпуля» (26).
Футболисты «Барселоны» забили в каждом из 44 последних матчей (во всех турнирах, 126 голов), повторив свою лучшую голевую серию в истории — с декабря 1942-го по февраль 1944-го (44 матча, 139 голов), отмечает Opta.
Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян остался в этом матче в запасе.
«Барселона» выиграла четвертый матч Ла Лиги подряд и опережает «Реал» на одно очко. У «Реал Сосьедад» 17-е место.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов
Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне
Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину
Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации
CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»
Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки
WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России
Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%
Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов