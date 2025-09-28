 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Умер бывший вратарь «Реала» и сборной Испании Аракистайн

Хосе Аракистайн скончался на 89-м году жизни. На его счету шесть побед в чемпионате Испании в 1960-х, а также Кубок европейских чемпионов 1966 года. В «Реале» его назвали одним из величайших голкиперов в истории клуба
Хосе Аракистайн &nbsp;
Хосе Аракистайн   (Фото: realmadrid.com)

Бывший голкипер «Реала» и сборной Испании Хосе Аракистайн умер в возрасте 88 лет, сообщила пресс-служба мадридского клуба.

Аракистайн провел за «Реал» 97 матчей в 1961–1968 годах, шесть раз выиграл с командой чемпионат Испании и один раз победил в Кубке. В 1966 году он помог «Реалу» выиграть Кубок европейских чемпионов (ныне — Лига чемпионов).

В сезоне 1961/62 он стал обладателем трофея Саморы, который вручается вратарю, пропустившему меньше всех голов в среднем за матч.

Аракистайн в составе сборной Испании участвовал в чемпионате мира 1962 года.

На клубном уровне он также играл за «Реал Сосьедад», «Эльче» и «Кастельон».

В «Реале» назвали Аракистайна одним из величайших и легендарных вратарей в истории клуба.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Реал Мадрид
