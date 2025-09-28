 Перейти к основному контенту
Итальянские волейболисты защитили титул чемпионов мира

Сборная Италии победила Болгарию в финале чемпионата мира по волейболу
В финале турнира на Филиппинах итальянцы в четырех сетах обыграли болгарскую команду. Бронзу ранее взяли поляки. Сборную России не допускают на турниры FIVB с 2022 года
Нападающий сборной Италии Алессандро Микьелетто
Нападающий сборной Италии Алессандро Микьелетто (Фото: XinHua / Global Look Press)

Волейболисты сборной Италии второй раз подряд выиграли чемпионат мира. В финале турнира в Пасае (Филиппины) они победили команду Болгарии со счетом 3–1 (25:21, 25:17, 17:25, 25:10).

У победителей 22 очка набрал Юри Романо, на клубном уровне выступающий за новоуренгойский «Факел».

Сборная Италии в пятый раз выиграла турнир (1990, 1994, 1998, 2022, 2025 годы).

Сборная Болгарии второй раз в истории взяла серебро чемпионата мира (после домашнего ЧМ-1970, когда призеры определялись в формате кругового турнира).

Бронзовые награды завоевали поляки, обыгравшие чехов.

Польские волейболисты впервые взяли бронзу чемпионата мира
Спорт
Фото: Szymon Gorski / imago / Global Look Press

Чемпионаты мира ранее проводились раз в четыре года, а с 2025-го будут проходить каждые два года.

Сборная России отстранена от турниров FIVB с 2022 года, после начала военной операции на Украине.

Анна Сатдинова
волейбол
