Итальянские волейболисты защитили титул чемпионов мира
Волейболисты сборной Италии второй раз подряд выиграли чемпионат мира. В финале турнира в Пасае (Филиппины) они победили команду Болгарии со счетом 3–1 (25:21, 25:17, 17:25, 25:10).
У победителей 22 очка набрал Юри Романо, на клубном уровне выступающий за новоуренгойский «Факел».
Сборная Италии в пятый раз выиграла турнир (1990, 1994, 1998, 2022, 2025 годы).
Сборная Болгарии второй раз в истории взяла серебро чемпионата мира (после домашнего ЧМ-1970, когда призеры определялись в формате кругового турнира).
Бронзовые награды завоевали поляки, обыгравшие чехов.
Чемпионаты мира ранее проводились раз в четыре года, а с 2025-го будут проходить каждые два года.
Сборная России отстранена от турниров FIVB с 2022 года, после начала военной операции на Украине.
