 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига ЦСКА Балтика 1 2,02 x 3,4 2 4,3 Футбол Россия. Премьер-Лига Динамо Махачкала Сочи 1 2,08 x 3,3 2 3,95 Футбол Россия. Премьер-Лига Спартак Пари НН 1 1,28 x 6 2 11 Футбол Испания. Примера дивизион Барселона Реал Сосьедад 1 1,3 x 5,9 2 10 Футбол Фонбет Кубок России Краснодар Динамо 1 1,97 x 3,75 2 3,6 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Кайрат Алматы Реал 1 23 x 9 2 1,11 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Буде/Глимт Тоттенхэм 1 3,1 x 3,9 2 2,12 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Челси Бенфика 1 1,58 x 4,15 2 5,6 Футбол Фонбет Кубок России Рубин Зенит 1 4,2 x 3,7 2 1,85 Футбол Фонбет Кубок России Локомотив ЦСКА 1 2,75 x 3,35 2 2,55 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас. Титульный бой. Полутяжелый вес. 5 раундов Магомед Анкалаев Алекс Перейра 1 1,3 x 63 2 3,66 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Кори Сэндхэген 1 1,2 x 66 2 4,8 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас Иржи Прохазка Халил Раунтри 1 1,55 x 55 2 2,52 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,2 x 25 2 4,8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,75 x 13 2 2,3
Спорт⁠,
0

Польские волейболисты впервые взяли бронзу чемпионата мира

Сборная Польши победила Чехию в матче за бронзу ЧМ по волейболу
Сборная Польши стала призером четвертого чемпионата мира подряд. В бронзовом матче она обыграла Чехию в четырех сетах. В финале сыграют команды Италии и Болгарии
Фото: Szymon Gorski / imago / Global Look Press
Фото: Szymon Gorski / imago / Global Look Press

Мужская сборная Польши стала бронзовым призером чемпионата мира по волейболу, который проходит на Филиппинах.

В матче, который прошел в Пасае, вице-чемпионы мира 2022 года поляки победили чехов — 25:18, 23:25, 25:22, 25:21.

Чехи впервые за 55 лет вошли в четверку лучших команд турнира.

Поляки впервые взяли бронзу на турнире — они трижды выигрывали чемпионат мира (1974, 2014, 2018 годы) и дважды брали серебро (2006, 2022).

Тренер сборной Польши Никола Грбич заявил, что после проигрыша в полуфинале итальянцам его игроки были опустошены, поэтому собраться на бронзовый матч им было совсем непросто. «Надеюсь, мы и дальше будем каждый раз возвращаться в Польшу с медалями», — цитирует Грбича volleyballworld.com.

В финале турнира сыграют команды Италии и Болгарии.

Сборную России отстранили от международных турниров в 2022 году, после начала военной операции на Украине.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
волейбол
Материалы по теме
Сборная Болгарии впервые в истории вышла в финал ЧМ по волейболу
Спорт
Чешские волейболисты впервые за 55 лет поборются за медали ЧМ
Спорт
Бразилия показала худший результат на чемпионатах мира по волейболу
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Санду допустила аннулирование результатов парламентских выборов Политика, 13:57
В Минтрансе рассказали о последствиях невключения России в совет ИКАО Политика, 13:55
Санду заявила о попытках покупки голосов на парламентских выборах Политика, 13:34
В Аргентине прошли протесты после пыток и убийства девушек наркодилерами Общество, 13:28
Польские волейболисты впервые взяли бронзу чемпионата мира Спорт, 13:21
Клубные дома на берегу Москвы-реки: жилой квартал City Bay РБК и City Bay, 13:15
Путин направил венок на церемонию прощания с Тиграном Кеосаяном Политика, 13:10
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Олимпийская чемпионка стала гендиректором Федерации фигурного катания Спорт, 13:02
Песков описал реакцию на возможный удар Киева по Кремлю Политика, 12:58
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Осужденный за госизмену попросил суд заменить ему наказание Общество, 12:52
При столкновении баржи и моторной лодки в Самарской области погиб человек Общество, 12:47
Россиянка не смогла пробиться в четвертый круг турнира WTA-1000 в Пекине Спорт, 12:40
Президент Финляндии на слова Лаврова заявил, что ЕС не воюет с Россией Политика, 12:39