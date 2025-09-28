Польские волейболисты впервые взяли бронзу чемпионата мира

Сборная Польши победила Чехию в матче за бронзу ЧМ по волейболу

Сборная Польши стала призером четвертого чемпионата мира подряд. В бронзовом матче она обыграла Чехию в четырех сетах. В финале сыграют команды Италии и Болгарии

Фото: Szymon Gorski / imago / Global Look Press

Мужская сборная Польши стала бронзовым призером чемпионата мира по волейболу, который проходит на Филиппинах.

В матче, который прошел в Пасае, вице-чемпионы мира 2022 года поляки победили чехов — 25:18, 23:25, 25:22, 25:21.

Чехи впервые за 55 лет вошли в четверку лучших команд турнира.

Поляки впервые взяли бронзу на турнире — они трижды выигрывали чемпионат мира (1974, 2014, 2018 годы) и дважды брали серебро (2006, 2022).

Тренер сборной Польши Никола Грбич заявил, что после проигрыша в полуфинале итальянцам его игроки были опустошены, поэтому собраться на бронзовый матч им было совсем непросто. «Надеюсь, мы и дальше будем каждый раз возвращаться в Польшу с медалями», — цитирует Грбича volleyballworld.com.

В финале турнира сыграют команды Италии и Болгарии.

Сборную России отстранили от международных турниров в 2022 году, после начала военной операции на Украине.