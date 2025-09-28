«Реал» потерял Карвахаля на месяц из-за травмы

Дани Карвахаль травмировал голень в дерби с «Атлетико» и пропустит 4-5 недель. У «Реала» ранее получил травму и другой основной правый защитник Трент Александер-Арнольд

Фото: Angel Martinez / Getty Images

Защитник «Реала» Дани Карвахаль получил травму камбаловидной мышцы правой ноги в дерби с «Атлетико», сообщила пресс-служба мадридского клуба.

Карвахаля заменили во втором тайме матча, который завершился разгромным поражением «Реала» со счетом 2:5.

В «Реале» не назвали сроки восстановления Карвахаля, но Mundo Deportivo пишет, что защитника не будет четыре-пять недель.

Таким образом, главный тренер «Реала» Хаби Алонсо остался без основных правых защитников — ранее из-за травмы выбыл Трент Александер-Арнольд, и эту позицию, вероятно, будет закрывать Рауль Асенсио.

«Реал» лидирует в чемпионате Испании, но в воскресенье его может опередить «Барселона», которой еще предстоит матч седьмого тура с «Реал Сосьедад».