«Реал» потерял Карвахаля на месяц из-за травмы
Защитник «Реала» Дани Карвахаль получил травму камбаловидной мышцы правой ноги в дерби с «Атлетико», сообщила пресс-служба мадридского клуба.
Карвахаля заменили во втором тайме матча, который завершился разгромным поражением «Реала» со счетом 2:5.
В «Реале» не назвали сроки восстановления Карвахаля, но Mundo Deportivo пишет, что защитника не будет четыре-пять недель.
Таким образом, главный тренер «Реала» Хаби Алонсо остался без основных правых защитников — ранее из-за травмы выбыл Трент Александер-Арнольд, и эту позицию, вероятно, будет закрывать Рауль Асенсио.
«Реал» лидирует в чемпионате Испании, но в воскресенье его может опередить «Барселона», которой еще предстоит матч седьмого тура с «Реал Сосьедад».
