 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига ЦСКА Балтика 1 2,4 x 2,35 2 4,6 Футбол Россия. Премьер-Лига Динамо Махачкала Сочи 1 2,08 x 3,3 2 3,95 Футбол Россия. Премьер-Лига Спартак Пари НН 1 1,28 x 6 2 11 Футбол Испания. Примера дивизион Барселона Реал Сосьедад 1 1,3 x 5,8 2 10,5 Футбол Фонбет Кубок России Краснодар Динамо 1 1,97 x 3,75 2 3,6 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Кайрат Алматы Реал 1 23 x 9 2 1,11 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Буде/Глимт Тоттенхэм 1 3,1 x 3,9 2 2,12 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Челси Бенфика 1 1,58 x 4,15 2 5,6 Футбол Фонбет Кубок России Рубин Зенит 1 4,2 x 3,7 2 1,85 Футбол Фонбет Кубок России Локомотив ЦСКА 1 2,75 x 3,35 2 2,55 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас. Титульный бой. Полутяжелый вес. 5 раундов Магомед Анкалаев Алекс Перейра 1 1,3 x 63 2 3,66 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Кори Сэндхэген 1 1,2 x 66 2 4,8 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас Иржи Прохазка Халил Раунтри 1 1,55 x 55 2 2,52 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,2 x 25 2 4,8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,75 x 13 2 2,3
Спорт⁠,
0

«Реал» потерял Карвахаля на месяц из-за травмы

«Реал» потерял Карвахаля на месяц из-за травмы камбаловидной мышцы
Дани Карвахаль травмировал голень в дерби с «Атлетико» и пропустит 4-5 недель. У «Реала» ранее получил травму и другой основной правый защитник Трент Александер-Арнольд
Фото: Angel Martinez / Getty Images
Фото: Angel Martinez / Getty Images

Защитник «Реала» Дани Карвахаль получил травму камбаловидной мышцы правой ноги в дерби с «Атлетико», сообщила пресс-служба мадридского клуба.

Карвахаля заменили во втором тайме матча, который завершился разгромным поражением «Реала» со счетом 2:5.

В «Реале» не назвали сроки восстановления Карвахаля, но Mundo Deportivo пишет, что защитника не будет четыре-пять недель.

«Атлетико» впервые за 10 лет разгромил «Реал» в мадридском дерби
Спорт
Фото:Angel Martinez / Getty Images

Таким образом, главный тренер «Реала» Хаби Алонсо остался без основных правых защитников — ранее из-за травмы выбыл Трент Александер-Арнольд, и эту позицию, вероятно, будет закрывать Рауль Асенсио.

«Реал» лидирует в чемпионате Испании, но в воскресенье его может опередить «Барселона», которой еще предстоит матч седьмого тура с «Реал Сосьедад».

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Реал Мадрид
Материалы по теме
The Athletic узнал, что мадридский «Реал» снова бойкотирует «Золотой мяч»
Спорт
Защитник «Реала» и сборной Англии пропустит до двух месяцев из-за травмы
Спорт
Защитник «Ливерпуля» в первом же матче порвал «кресты» и выбыл на год
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Итальянские волейболисты защитили титул чемпионов мира Спорт, 15:39
Лукашенко об идее НАТО сбивать самолеты: «ответ прилетит мгновенно» Политика, 15:34
3 стратегии от Мосбиржи для начинающих инвесторов #всенабиржу!, 15:18
Глава Запорожской области сообщил о массированном обстреле двух округов Политика, 15:15
Марк Маркес спустя шесть лет вернул себе титул чемпиона MotoGP Спорт, 15:14
Давка на предвыборном митинге в Индии, где погибли 39 человек. Видео Общество, 15:09
Дуров раскрыл просьбу Парижа и Кишинева блокировать каналы перед выборами Политика, 14:50
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Норвежский телеканал узнал о желании FIS допустить российских лыжников Спорт, 14:46
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
В Москве началось прощание с Тиграном Кеосаяном Общество, 14:36
Симоньян приехала на прощание с Кеосаяном Политика, 14:34
«Реал» потерял Карвахаля на месяц из-за травмы Спорт, 14:34
Не для новичков: как меняется ресторанный бизнес Отрасли, 14:34
В Ленобласти задержали 14 человек по делу об отравлении алкоголем Общество, 14:29