«Атлетико» впервые за 10 лет разгромил «Реал» в мадридском дерби

Встреча завершилась со счетом 5:2. «Реал» потерпел первое в сезоне поражение

Фото: Angel Martinez / Getty Images

Футболисты «Атлетико» обыграли мадридский «Реал» со счетом 5:2 в домашнем матче седьмого тура чемпионата Испании.

В составе победителей голы забили Робен Ле Норман (14-я минута), Александр Сёрлот (45+3), Хулиан Альварес (51 — с пенальти, 63) и Антуан Гризманн (90+4). У проигравших отличились Килиан Мбаппе (25) и Арда Гюлер (36).

Последний раз «Атлетико» побеждал в мадридском дерби с крупным счетом в феврале 2015 года (4:0).

«Реал» проиграл впервые в сезоне.

«Реал» набрал 18 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Испании. «Атлетико» с 12 очками расположился на четвертой строчке.

В следующем туре «Реал» 4 октября примет «Вильярреал», «Атлетико» днем позже в гостях сыграет с «Сельтой».