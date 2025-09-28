 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

История «болезни»: спецпроект РБК о фанатах. Видео

Болельщики спортивных команд рассказали, как устроен мир фанатов
Спортивные соревнования превратились в культурный феномен, объединяющий людей разных возрастов и профессий. Болельщики сочетают «фанатский» образ жизни с работой, создают специальные клубы. Как это устроено — в видео РБК

Поездки с целью болеть за спортивные команды устроены по-разному, они требуют финансовых вложений. Об этом рассказал РБК болельщик ХК «Трактор» Талгат Иргалеев.

«Я не скажу, что это вся жизнь. Это часть жизни. Это отнимает деньги из бюджета», — отметил он. Иргалеев уточнил, что каждый болельщик ищет собственный способ ездить за любимой командой: одни берут отгулы на работе, другие уходят в отпуск, кто-то «придумывает командировки».

У многих людей достаточно обширная география поездок. «Я была во Владивостоке, потом мы перебрались в Минск, потом в Москву — и вот Ярославль, — поделилась болельщица ХК «Трактор» Екатерина «Ракета» Жеребина. — В это время я еще умудряюсь работать, преподавать, вести своих клиентов, но я со 2 апреля (с Владивостока) болею и ору через день, а то и каждый день».

Фанат ФК «Спартак-Москва», стоявший у истоков «Фратрии» (фанатское объединение и движение болельщиков спортивного общества «Спартак»), Владимир Смирнов (Вова Японец) рассказал, что появление организованного объединения болельщиков в свое время было как «нечто новое»: «До этого момента объединений фанатов не с целью «подраться», а с целью организовать трибуну, сделать красиво, громко, массово — таких не было».

Руководитель клуба болельщиков ЦСКА с инвалидностью Елена Попова сообщила, что ранее, до создания клуба, у нее был достаточно сложный опыт посещения матчей, ее размещали в проходе на инвалидном кресле. Позднее женщина решила ориентироваться на европейский опыт и создала данный клуб. «Начинали с семи человек; спустя шесть с половиной лет нас более 350 по всей стране», — уточнила она. Уже несколько лет Елена и ее команда привозят людей с инвалидностью из других городов на матчи в Москву. С этой инициативой они попали в топ-10 мировых инклюзивных проектов на футбольном саммите в Севилье.

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

Авторы
Теги
Алена Нефедова
болельщики соревнования
