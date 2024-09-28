«Краснодар» нанес «Зениту» первое поражение в сезоне и вышел в лидеры РПЛ

Встреча десятого тура РПЛ завершилась со счетом 2:0. Краснодарцы забили оба гола в концовке

Фото: телеграм-канал ФК «Краснодар»

Футболисты петербургского «Зенита» проиграли «Краснодару» со счетом 0:2 в гостевом матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Голы забили Джон Кордоба на 88-й минуте после ошибки защитника «Зенита» Вячеслава Караваева и Федор Смолов (90+4).

«Зенит» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне РПЛ.

В этом сезоне команды встречались в матче за Суперкубок России, петербургская команда в Волгограде выиграла со счетом 4:2. Последний раз «Краснодар» побеждал «Зенит» в апреле 2018 года (2:1).

«Краснодар» прервал 12-матчевую серию без побед против «Зенита» в РПЛ и 16-матчевую серию без сухих матчей против «Зенита» — обе серии были антирекордные в истории краснодарцев, сообщает Opta.

«Краснодар» набрал 24 очка и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ. У «Локомотива» столько же очков, но краснодарцы впереди по дополнительным показателям. «Зенит» расположился на третьей строчке с 23 очками.

В следующем туре «Зенит» 5 октября примет «Оренбург», «Краснодар» днем позже дома сыграет с подмосковными «Химками».

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