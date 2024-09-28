 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Дзюба забил первый гол за «Акрон» в матче с клубом Карпина

Дзюба забил первый гол за «Акрон» в матче с «Ростовом» Карпина
36-летний нападающий отличился в игре десятого тура РПЛ против «Ростова»
Артем Дзюба
Артем Дзюба (Фото: телеграм-канал ФК «Акрон»)

Нападающий Артем Дзюба забил дебютный гол за тольяттинский «Акрон». Это случилось в гостевом матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова».

36-летний Дзюба отличился на 32-й минуте, забив второй мяч своей команды. «Акрон» к концу первого тайма побеждает команду Валерия Карпина со счетом 2:0.

Дзюба подписал контракт с дебютантом РПЛ 12 сентября, в последний день трансферного окна. Соглашение рассчитано до конца сезона. Дзюба в прошлом сезоне выступал за «Локомотив», из которого ушел свободным агентом.

В первых трех матчах за «Акрон» Дзюба сделал три голевые передачи.

Дзюба — четырехкратный чемпион России в составе «Зенита», двукратный обладатель Кубка страны и четырехкратный — Суперкубка. Наряду с Александром Кержаковым он считается лучшим бомбардиром в истории сборной России (по 30 голов).

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

В США ученые назвали сценарий исчезновения жизни на Земле

Вучич назвал наиболее вероятный мирный сценарий для Украины

МЦД продлят до Калужской, Смоленской и Ярославской областей

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело на Илью Варламова

Зеленский сказал Трампу, что бои не закончатся до выборов в США

Лукашенко пообещал создать белорусский мобильный телефон

Умерла актриса Мэгги Смит

ФСБ завела уголовные дела против зарубежных корреспондентов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Акрон ФК Ростов Артём Дзюба Валерий Карпин
Материалы по теме
«Акрон» с Дзюбой выиграл второй матч подряд
Спорт
Дзюба заявил о готовности сыграть за сборную России в нетрезвом виде
Спорт
Дзюба заявил о планах побить рекорд Лоськова по голам и передачам
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 сентября
EUR ЦБ: 103,47 (+0,28) Инвестиции, 27 сен, 18:09 Курс доллара на 28 сентября
USD ЦБ: 92,71 (+0,31) Инвестиции, 27 сен, 18:09
«Краснодар» нанес «Зениту» первое поражение в сезоне и вышел в лидеры РПЛСпорт, 21:27
Лавров заявил, что Зеленский хочет вовлечь НАТО в конфликт с РоссиейПолитика, 21:16
ABC узнал о подготовке Израиля к «ограниченному вторжению» в ЛиванПолитика, 21:11
Байден назвал справедливым убийство лидера «Хезболлы» НасраллыПолитика, 20:45
Дзюба забил первый гол за «Акрон» в матче с клубом КарпинаСпорт, 20:44
Как инвестиционный рынок становится доступным каждомуОтрасли, 20:30
SpaceX запустила к МКС корабль с россиянином и американцемТехнологии и медиа, 20:26
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Лавров назвал самоубийством попытки «воевать до победы» против РоссииПолитика, 20:20
Два человека пострадали при обстреле в Белгородской областиПолитика, 20:10
В Дагестане задержали владельца взорвавшейся АЗСОбщество, 20:02
ЦАХАЛ заявила о ликвидации члена разведуправления «Хезболлы»Политика, 19:56
Станкович объяснил поражение «Спартака» от «Локомотива»Спорт, 19:55
Алаудинов опроверг сообщения о попадании в пленПолитика, 19:49
В Самарской области произошел взрыв на мостуОбщество, 19:41