Станкович объяснил поражение «Спартака» от «Локомотива»
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович заявил в эфире «Матч ТВ», что его команда поплатилась за минимальные ошибки в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».
«Спартак» 28 сентября проиграл со счетом 1:3.
«Сегодня нам не хватило опасности в финальной трети. До определенного момента «Спартак» показывал неплохую игру. Мы поплатились за минимальные ошибки. Нам нужно продолжать работать, нужно прибавлять», — сказал Станкович.
Позднее на пресс-конференции Станкович похвалил главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова. «Если счет на табло 3:1, значит, он выиграл тренерскую дуэль. Поаплодировал, потому что он этого заслуживает. Абсолютно искренне. Он грамотно использует качества игроков своей команды. Только лестные слова в его адрес», — цитирует Станковича «Спорт-Экспресс».
«Локомотив» набрал 24 очка и занимает пока первое место в турнирной таблице РПЛ. У «Зенита» 23 очка, петербуржцы позднее 28 сентября сыграют с «Краснодаром». «Спартак» с 16 очками расположился на шестой строчке.
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