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Станкович объяснил поражение «Спартака» от «Локомотива»

Станкович объяснил минимальными ошибками поражение «Спартака» от «Локомотива»
Главный тренер «Спартака» заявил, что «красно-белым» не хватило опасности в финальной трети и они поплатились за минимальные ошибки
Деян Станкович
Деян Станкович (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович заявил в эфире «Матч ТВ», что его команда поплатилась за минимальные ошибки в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».

«Спартак» 28 сентября проиграл со счетом 1:3.

«Сегодня нам не хватило опасности в финальной трети. До определенного момента «Спартак» показывал неплохую игру. Мы поплатились за минимальные ошибки. Нам нужно продолжать работать, нужно прибавлять», — сказал Станкович.

«Спартак» впервые за два года проиграл «Локомотиву» в столичном дерби
Спорт
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

Позднее на пресс-конференции Станкович похвалил главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова. «Если счет на табло 3:1, значит, он выиграл тренерскую дуэль. Поаплодировал, потому что он этого заслуживает. Абсолютно искренне. Он грамотно использует качества игроков своей команды. Только лестные слова в его адрес», — цитирует Станковича «Спорт-Экспресс».

«Локомотив» набрал 24 очка и занимает пока первое место в турнирной таблице РПЛ. У «Зенита» 23 очка, петербуржцы позднее 28 сентября сыграют с «Краснодаром». «Спартак» с 16 очками расположился на шестой строчке.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Спартак Москва ФК Локомотив Москва Деян Станкович
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