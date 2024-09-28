Станкович объяснил поражение «Спартака» от «Локомотива»

Главный тренер «Спартака» заявил, что «красно-белым» не хватило опасности в финальной трети и они поплатились за минимальные ошибки

Деян Станкович (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович заявил в эфире «Матч ТВ», что его команда поплатилась за минимальные ошибки в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».

«Спартак» 28 сентября проиграл со счетом 1:3.

«Сегодня нам не хватило опасности в финальной трети. До определенного момента «Спартак» показывал неплохую игру. Мы поплатились за минимальные ошибки. Нам нужно продолжать работать, нужно прибавлять», — сказал Станкович.

Позднее на пресс-конференции Станкович похвалил главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова. «Если счет на табло 3:1, значит, он выиграл тренерскую дуэль. Поаплодировал, потому что он этого заслуживает. Абсолютно искренне. Он грамотно использует качества игроков своей команды. Только лестные слова в его адрес», — цитирует Станковича «Спорт-Экспресс».

«Локомотив» набрал 24 очка и занимает пока первое место в турнирной таблице РПЛ. У «Зенита» 23 очка, петербуржцы позднее 28 сентября сыграют с «Краснодаром». «Спартак» с 16 очками расположился на шестой строчке.