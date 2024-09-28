«Спартак» впервые за два года проиграл «Локомотиву» в столичном дерби

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Локомотива», дубль сделал защитник Илья Самошников

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Футболисты московского «Спартака» проиграли столичному «Локомотиву» со счетом 1:3 в гостевом матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе победителей голы забили Илья Самошников (седьмая и 36-я минуты) и Дмитрий Воробьев (58). У проигравших отличился Эсекьель Барко (16, с пенальти).

До этой встречи последний раз «Локомотив» побеждал «красно-белых» 2 апреля 2022 года (1:0). С тех пор команды провели шесть матчей, пять из которых выиграл «Спартак», еще один завершился вничью.

«Локомотив» набрал 24 очка и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ. У «Зенита» 23 очка, петербуржцы позднее 28 сентября сыграют с «Краснодаром». «Спартак» с 16 очками расположился на шестой строчке.

Больше очков после десяти туров «Локомотив» набирал лишь однажды — 26 очков в сезоне-2002. А по забитым голам (25) это рекорд «Локомотива» после первых десяти туров в чемпионате России, сообщает Opta.

В следующем туре «Спартак» 5 октября примет «Ростов», «Локомотив» днем позже дома сыграет с самарскими «Крыльями Советов»,

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