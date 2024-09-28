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«Спартак» второй раз в сезоне обыграл ЦСКА в хоккейном дерби Москвы

Встреча регулярного чемпионата КХЛ завершилась со счетом 3:2, победную шайбу в овертайме забросил Николай Голдобин
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Московский «Спартак» в овертайме обыграл столичный ЦСКА со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе хозяев шайбы забросили Андрей Миронов (восьмая минута), Герман Рубцов (47) и Николай Голдобин (63). У гостей отличились Иван Дроздов (40) и Руслан Исхаков (50).

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Ранее в этом сезоне «Спартак» обыгрывал ЦСКА со счетом 4:2.

«Спартак» набрал 15 очков в девяти матчах и занимает второе место в Западной конференции. ЦСКА с 13 очками в десяти встречах расположился на четвертой строчке.

В следующем матче «Спартак» 1 октября примет челябинский «Трактор», ЦСКА в тот же день в гостях сыграет с московским «Динамо».

Другие результаты дня:

«Барыс» (Астана) — «Витязь» (Московская область) — 1:2;

«Локомотив» (Ярославль) — «Сочи» — 3:1.

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