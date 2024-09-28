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«Челси» победил в матче АПЛ благодаря рекордному покеру Палмера

Футболист «Челси» Палмер первым в истории АПЛ сделал покер в первом тайме
Лондонский клуб обыграл «Брайтон» со счетом 4:2. Полузащитник сборной Англии Коул Палмер стал первым игроком в истории АПЛ, забившим четыре гола в первом тайме
Коул Палмер
Коул Палмер (Фото: Richard Heathcote / Getty Images)

Футболисты «Челси» обыграли «Брайтон» со счетом 4:2 в домашнем матче шестого тура Английской премьер-лиги.

Четыре гола на счету Коула Палмера. Полузащитник сборной Англии отличился на 21-й, 28-й (с пенальти), 31-й и 41-й минутах. У «Брайтона» голы забили Жоржиньо Рюттер (7) и Карлос Балеба (34).

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Фото:Matt McNulty / Getty Images

Палмер стал первым игроком в истории АПЛ, забившим четыре гола в первом тайме. Кроме того, это уже третий хет-трик футболиста за «Челси» в АПЛ, что является повторением клубного рекорда (столько же у Дидье Дрогба, Джимми Флойда Хассельбайнка и Фрэнка Лэмпарда).

«Челси» набрал 13 очков и занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. «Брайтон» с девятью очками расположился на восьмой строчке.

В следующем туре «Челси» 6 сентября примет «Ноттингем Форест», «Брайтон» в тот же день дома сыграет с «Тоттенхэмом».

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Английская премьер-лига (АПЛ) Челси Коул Палмер
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