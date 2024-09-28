«Челси» победил в матче АПЛ благодаря рекордному покеру Палмера
Футболисты «Челси» обыграли «Брайтон» со счетом 4:2 в домашнем матче шестого тура Английской премьер-лиги.
Четыре гола на счету Коула Палмера. Полузащитник сборной Англии отличился на 21-й, 28-й (с пенальти), 31-й и 41-й минутах. У «Брайтона» голы забили Жоржиньо Рюттер (7) и Карлос Балеба (34).
Палмер стал первым игроком в истории АПЛ, забившим четыре гола в первом тайме. Кроме того, это уже третий хет-трик футболиста за «Челси» в АПЛ, что является повторением клубного рекорда (столько же у Дидье Дрогба, Джимми Флойда Хассельбайнка и Фрэнка Лэмпарда).
«Челси» набрал 13 очков и занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. «Брайтон» с девятью очками расположился на восьмой строчке.
В следующем туре «Челси» 6 сентября примет «Ноттингем Форест», «Брайтон» в тот же день дома сыграет с «Тоттенхэмом».
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
В США ученые назвали сценарий исчезновения жизни на Земле
Вучич назвал наиболее вероятный мирный сценарий для Украины
МЦД продлят до Калужской, Смоленской и Ярославской областей
Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело на Илью Варламова
Зеленский сказал Трампу, что бои не закончатся до выборов в США
Лукашенко пообещал создать белорусский мобильный телефон
Умерла актриса Мэгги Смит
ФСБ завела уголовные дела против зарубежных корреспондентов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов