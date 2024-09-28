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«Манчестер Сити» не удержал победу во втором матче АПЛ подряд

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Ньюкаслом» и может лишиться лидерства в АПЛ
Встреча против «Ньюкасла» завершилась со счетом 1:1. «Манчестер Сити» забил первым, но позволил сопернику сравнять счет
Фото: Matt McNulty / Getty Images
Фото: Matt McNulty / Getty Images

Футболисты «Манчестер Сити» сыграли вничью с «Ньюкаслом» со счетом 1:1 в гостевом матче шестого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

В составе гостей отличился Йошко Гвардиол (35-я минута). У хозяев гол забил Энтони Гордон (58-я, с пенальти).

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«Манчестер Сити» второй матч подряд сыграл вничью, в прошлом туре команда Хосепа Гвардиолы спасла игру с «Арсеналом» только в компенсированное ко второму тайму время (2:2), хотя забила первой.

«Манчестер Сити» набрал 14 очков и пока продолжает возглавлять турнирную таблицу АПЛ. Но уже в этом туре его могут обойти «Ливерпуль» и «Астон Вилла». «Ньюкасл» с 11 очками расположился на пятой строчке.

В следующем туре «Манчестер Сити» 5 октября примет «Фулхэм», «Ньюкасл» в тот же день в гостях сыграет с «Эвертоном».

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Английская премьер-лига (АПЛ) Манчестер Сити Ньюкасл
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