«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Ньюкаслом» и может лишиться лидерства в АПЛ

«Манчестер Сити» не удержал победу во втором матче АПЛ подряд

Встреча против «Ньюкасла» завершилась со счетом 1:1. «Манчестер Сити» забил первым, но позволил сопернику сравнять счет

Фото: Matt McNulty / Getty Images

Футболисты «Манчестер Сити» сыграли вничью с «Ньюкаслом» со счетом 1:1 в гостевом матче шестого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

В составе гостей отличился Йошко Гвардиол (35-я минута). У хозяев гол забил Энтони Гордон (58-я, с пенальти).

«Манчестер Сити» второй матч подряд сыграл вничью, в прошлом туре команда Хосепа Гвардиолы спасла игру с «Арсеналом» только в компенсированное ко второму тайму время (2:2), хотя забила первой.

«Манчестер Сити» набрал 14 очков и пока продолжает возглавлять турнирную таблицу АПЛ. Но уже в этом туре его могут обойти «Ливерпуль» и «Астон Вилла». «Ньюкасл» с 11 очками расположился на пятой строчке.

В следующем туре «Манчестер Сити» 5 октября примет «Фулхэм», «Ньюкасл» в тот же день в гостях сыграет с «Эвертоном».