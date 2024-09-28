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Клуб Ларионова забросил «Амуру» семь шайб в матче КХЛ

Хет-трик Почивалова принес «Торпедо» победу над «Амуром» в матче КХЛ
Хет-трик сделал форвард «Торпедо» Денис Почивалов, забросивший свои первые шайбы в КХЛ. Ранее в 52 встречах у 23-летнего нападающего было лишь три голевые передачи
Фото: телеграм-канал ХК «Торпедо»
Фото: телеграм-канал ХК «Торпедо»

Нижегородское «Торпедо» обыграло хабаровский «Амур» со счетом 7:2 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей хет-трик сделал Денис Почивалов (14, 31, 46-я минуты), также отличились Михаил Абрамов (2), Сергей Гончарук (7), Никита Артамонов (9) и Бобби Линч (36). У проигравших шайбы забросили Ян Дрозг (15) и Игнат Коротких (48).

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Примечательно, что 23-летний Почивалов забросил свои первые шайбы в КХЛ. Ранее в 52 встречах у него было лишь три голевые передачи.

«Торпедо» выиграло третий матч подряд, команда Игоря Ларионова набрала 11 очков в 11 встречах и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. У «Амура» шесть очков в девяти играх и 10-е место на Востоке.

В следующем матче «Торпедо» 30 сентября в гостях сыграет с астанинским «Барысом», «Амур» 2 октября на выезде встретится с казанским «Ак Барсом».

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