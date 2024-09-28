Клуб Слуцкого вышел на первое место в чемпионате Китая
Футболисты «Шанхай Шэньхуа» в гостях обыграли «Циндао Хайню» со счетом 1:0 в матче 27-го тура чемпионата Китая.
Единственный гол забил Андре на третьей минуте.
С 21-й минуты «Шанхай Шэньхуа» играл в меньшинстве после удаления полузащитника Ван Хайцзяня.
«Шанхай Шэньхуа» с января возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий. Команда поднялась на первое место в турнирной таблице, набрав 70 очков. У клуба «Шанхай Порт» 69 очков, он свой матч 27-го тура проведет после 28 сентября.
До завершения чемпионата остается три тура.
В следующем туре «Шанхай Шэньхуа» 18 октября примет «Хэнань».
Слуцкий — бывший главный тренер сборной России. На протяжении карьеры возглавлял ЦСКА, «Рубин», «Крылья Советов», «Халл Сити», «Витесс» и другие клубы.
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