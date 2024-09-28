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Клуб Слуцкого вышел на первое место в чемпионате Китая

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого обыграл «Циндао» и возглавил чемпионат Китая
«Шанхай Шэньхуа» победил «Циндао» со счетом 1:0, почти весь матч играя в меньшинстве
Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий (Фото: ФК «Шанхай Шэньхуа»)

Футболисты «Шанхай Шэньхуа» в гостях обыграли «Циндао Хайню» со счетом 1:0 в матче 27-го тура чемпионата Китая.

Единственный гол забил Андре на третьей минуте.

С 21-й минуты «Шанхай Шэньхуа» играл в меньшинстве после удаления полузащитника Ван Хайцзяня.

Клуб Слуцкого проиграл в полуфинале Кубка Китая
Спорт
Леонид Слуцкий

«Шанхай Шэньхуа» с января возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий. Команда поднялась на первое место в турнирной таблице, набрав 70 очков. У клуба «Шанхай Порт» 69 очков, он свой матч 27-го тура проведет после 28 сентября.

До завершения чемпионата остается три тура.

В следующем туре «Шанхай Шэньхуа» 18 октября примет «Хэнань».

Слуцкий — бывший главный тренер сборной России. На протяжении карьеры возглавлял ЦСКА, «Рубин», «Крылья Советов», «Халл Сити», «Витесс» и другие клубы.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Китай Леонид Слуцкий (тренер) ФК Шанхай Шэньхуа
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