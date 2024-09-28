Вратаря сборной Аргентины дисквалифицировали за оскорбительное поведение
Дисциплинарный комитет ФИФА дисквалифицировал на два матча вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса за оскорбительное поведение. Об этом сообщается на сайте Ассоциации футбола Аргентины (AFA).
Мартинес был наказан за свое поведение в сентябрьских матчах отборочного турнира чемпионата мира 2026 года против команд Чили (3:0) и Колумбии (1:2).
После игры с Чили Мартинес сделал непристойный жест с трофеем Кубка Америки, который вынесли на поле в честь победы на турнире, приложив его к паху. А после поражения от Колумбии вратарь ударил по ТВ-камере, когда к нему подошел оператор.
В AFA отметили, что выражают свое категорическое несогласие с решением дисциплинарного комитета ФИФА.
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