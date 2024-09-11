Вратарь сборной Аргентины ударил ТВ-камеру после поражения от Колумбии
Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес ударил по ТВ-камере после поражения от Колумбии в матче отбора чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает beIN Sports.
Аргентинцы уступили со счетом 1:2, прервав свою 12-матчевую победную серию.
После завершения встречи Мартинес пожимал руки игрокам сборной Колумбии в центре поля — этот момент снимал оператор, и тогда чемпион и лучший вратарь ЧМ-2022 ударил по камере. После этого, как будто ничего не произошло, голкипер «Астон Виллы» продолжил обнимать своих товарищей по команде.
После восьми туров отбора в южноамериканской зоне сборная Аргентины набрала 18 очков и занимает первое место в турнирной таблице. В следующем матче 9 октября аргентинцы сыграют в гостях с Венесуэлой.
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