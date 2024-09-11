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Вратарь сборной Аргентины ударил ТВ-камеру после поражения от Колумбии

Вратарь сборной Аргентины Мартинес ударил ТВ-камеру после поражения от Колумбии
Эмилиано Мартинес был недоволен, что оператор его снимал после завершения матча отбора ЧМ-2026. Голкипер ударил по камере, после чего спокойно продолжил обнимать своих товарищей по команде
Эмилиано Мартинес
Эмилиано Мартинес (Фото: Andres Rot / Getty Images)

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес ударил по ТВ-камере после поражения от Колумбии в матче отбора чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает beIN Sports.

Аргентинцы уступили со счетом 1:2, прервав свою 12-матчевую победную серию.

После завершения встречи Мартинес пожимал руки игрокам сборной Колумбии в центре поля — этот момент снимал оператор, и тогда чемпион и лучший вратарь ЧМ-2022 ударил по камере. После этого, как будто ничего не произошло, голкипер «Астон Виллы» продолжил обнимать своих товарищей по команде.

После восьми туров отбора в южноамериканской зоне сборная Аргентины набрала 18 очков и занимает первое место в турнирной таблице. В следующем матче 9 октября аргентинцы сыграют в гостях с Венесуэлой.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол сборная Аргентины по футболу Эмилиано Мартинес
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