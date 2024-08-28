Игорь Ларионов рассказал об отклоненных предложениях из НХЛ
Игорь Ларионов, двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз», рассказал «Спорт-Экспрессу», что отклонил предложения из НХЛ.
63-летний Ларионов сейчас возглавляет нижегородское «Торпедо».
«Были [предложения]. Но я от них отказался. Если начал проект, который находится в самом начале своего пути, оставлять его некорректно по отношению к команде и болельщикам. Поэтому пока этот вопрос закрыт», — сказал Ларионов.
«Торпедо» Ларионов возглавил в 2022 году. В первом сезоне под его руководством регулярный чемпионат стал самым успешным для клуба в истории КХЛ (четвертое место в Западной конференции), в плей-офф команда проиграла в 1/4 финала. В прошлом сезоне «Торпедо» стало седьмым в «регулярке» и проиграло СКА в первом раунде плей-офф.
В январе прошлого года Ларионов подписал с «Торпедо» новый трехлетний контракт.
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