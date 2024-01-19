Игорь Ларионов продлил контракт с клубом КХЛ «Торпедо»

Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли возглавляет нижегородский клуб с прошлого сезона

Игорь Ларионов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Главный тренер нижегородского клуба КХЛ «Торпедо» Игорь Ларионов подписал новый трехлетний контракт. Об этом сообщается в телеграм-канале команды.

Ларионову 63 года, он возглавил «Торпедо» перед стартом прошлого сезона, и под его руководством прошлый регулярный чемпионат стал самым успешным для клуба в истории КХЛ (четвертое место в Западной конференции). В нынешнем сезоне «Торпедо» занимает пятое место с 62 очками в 52 матчах.

«Ни для кого не секрет, что продление контракта с Игорем Николаевичем было для нас одной из приоритетных задач. Тот вектор развития, который мы выбрали, определенно пришелся по душе болельщикам. И внимание к клубу в сумме со спортивными результатами, а также открытием и развитием новых игроков говорит само за себя», — отметил генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов.

Ларионов — двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз». В 2008 году Ларионова ввели в Зал славы IIHF и Зал хоккейной славы в Торонто.

После завершения карьеры игрока Ларионов занимал должность директора по спортивным операциям петербургского СКА, а затем занялся агентской деятельностью. В июне 2020 года был назначен главным тренером молодежной сборной России. В сезоне 2020/21 Ларионов дважды исполнял обязанности главного тренера сборной России на этапах Евротура в Финляндии и Швеции.