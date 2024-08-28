УЕФА представил мяч нового сезона Лиги чемпионов

Основной раунд турнира стартует 17 сентября, жеребьевка пройдет 29 августа

Фото: УЕФА

УЕФА на своем сайте представил мяч, который будет использоваться на матчах Лиги чемпионов в новом сезоне.

Отмечается, что дизайн мяча, который производится Adidas, вернулся к классическому виду, но с обновленной технологией. По всей поверхности он будет украшен соединяющимися звездами.

«В дополнение к новому графическому дизайну мяч оснащен рядом технологий Adidas, разработанных для улучшения точности [ударов]. Инновационная поверхность PRISMA была обновлена для сезона 2024/25 с совершенно новым рисунком тиснения, который был тщательно протестирован в аэродинамических трубах и на поле», — говорится в сообщении.

Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов состоится 29 августа, матчи стартуют 17 сентября. Турнир пройдет в новом формате, в нем сыграют 36 клубов, при этом не будет разделения на группы, а каждая команда проведет на первом этапе восемь матчей против разных соперников.