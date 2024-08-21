УЕФА изменил гимн Лиги чемпионов
Гимн футбольной Лиги чемпионов претерпит изменения в новом сезоне. Об этом сообщил стриминговый серсвис Okko, который с предстоящего сезона будет транслировать матчи еврокубков.
УЕФА решил вернуться к оркестровой версии, которая в последний раз звучала в финале 2006 года, где испанская «Барселона» обыграла английский «Арсенал». В новой версии сделан акцент на лирическую составляющую композиции.
Новая версия гимна Лиги чемпионов
Гимн написан английским композитором Тони Бриттеном в 1992 году по мотивам произведения Георга Фридриха Генделя «Садок-Священник». Полная версия гимна длится около трех минут и состоит из двух коротких куплетов и рефрена на трех официальных языках УЕФА: английском, французском и немецком.
Старая версия гимна Лиги чемпионов
Прошедший сезон стал последним, который проводился в привычном с 1992 года формате. С сезона 2024/25 турнир претерпит заметные изменения. Лига отказалась от деления команд на группы и решила увеличить число участников основного этапа с 32 до 36 команд.
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов пройдет 29 августа.
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