УЕФА изменил гимн Лиги чемпионов

УЕФА решил вернуться к оркестровой версии, которая в последний раз звучала в финале 2006 года, где испанская «Барселона» обыграла английский «Арсенал»

Мяч финала Лиги чемпионов 2024 года (Фото: Reuters)

Гимн футбольной Лиги чемпионов претерпит изменения в новом сезоне. Об этом сообщил стриминговый серсвис Okko, который с предстоящего сезона будет транслировать матчи еврокубков.

УЕФА решил вернуться к оркестровой версии, которая в последний раз звучала в финале 2006 года, где испанская «Барселона» обыграла английский «Арсенал». В новой версии сделан акцент на лирическую составляющую композиции.

Новая версия гимна Лиги чемпионов

Гимн написан английским композитором Тони Бриттеном в 1992 году по мотивам произведения Георга Фридриха Генделя «Садок-Священник». Полная версия гимна длится около трех минут и состоит из двух коротких куплетов и рефрена на трех официальных языках УЕФА: английском, французском и немецком.

Старая версия гимна Лиги чемпионов

Прошедший сезон стал последним, который проводился в привычном с 1992 года формате. С сезона 2024/25 турнир претерпит заметные изменения. Лига отказалась от деления команд на группы и решила увеличить число участников основного этапа с 32 до 36 команд.

Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов пройдет 29 августа.