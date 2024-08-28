Грузин Мамардашвили вошел в топ-10 самых дорогих вратарей в истории футбола

Грузин вошел в топ-10 самых дорогих вратарей в истории футбола

«Ливерпуль» купил Георгия Мамардашвили у «Валенсии» за €30 млн. В топ самых дорогих трансферов вратарей грузин теперь делит 9-10-е места с немцем Мануэлем Нойером

Георгий Мамардашвили (Фото: Aitor Alcalde / Getty Images)

Трансфер вратаря сборной Грузии Георгия Мамардашвили, которого английский «Ливерпуль» купил у испанской «Валенсии», вошел в топ-10 самых дорогих в истории футбола среди голкиперов. Об этом сообщает Transfermarkt.

«Ливерпуль» накануне объявил о переходе 23-летнего Мамардашвили. Нынешний сезон грузин проведет в «Валенсии» на правах аренды. Сумма трансфера Мамардашвили составила €30 млн.

В топ самых дорогих трансферов грузин теперь делит 9-10-е места с немцем Мануэлем Нойером, которого «Бавария» в 2011 году купила у «Шальке» тоже за €30 млн.

Самым же дорогим трансфером вратаря в истории футбола является переход испанца Кепы Аррисабалаги из «Атлетика» в «Челси» за €80 млн в 2018 году.

Мамардашвили на недавнем Евро-2024 сделал 30 сейвов. Он остановился в двух шагах от рекорда Игоря Акинфеева, который на бронзовом для сборной России Евро-2008 отбил 32 удара.