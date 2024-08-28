Средний сын Цзю нокаутировал соперника и завоевал два чемпионских пояса

Никита Цзю выиграл десятый бой подряд и завоевал два чемпионских пояса

Никита Цзю выиграл у австралийца Куна Мазудира техническим нокаутом в девятом раунде. Он получил межконтинентальный титул WBO и австралоазиатский титул IBF в первом среднем весе

Никита Цзю (Фото: Robert Cianflone / Getty Images)

Никита Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю, одержал десятую подряд победу на профессиональном ринге. 26-летний Цзю выиграл у австралийца Куна Мазудира и получил два чемпионских пояса.

Поединок, который прошел в Сиднее, завершился техническим нокаутом в девятом раунде.

Цзю, который ранее владел титулом чемпиона Австралии в первом среднем весе (до 69,9 кг), завоевал вакантные межконтинентальный титул чемпиона по версии Всемирной боксерской организации (WBO) и австралоазиатский титул чемпиона по версии Международной боксерской федерации (IBF).

Никита Цзю выиграл все свои десять поединков (восемь — нокаутом) в карьере. Дебютировал Цзю на профессиональном ринге в марте 2021 года. У 28-летнего Мазудира 12 побед, четыре поражения и одна ничья.

Еще один сын Кости Цзю Тим — также профессиональный боксер. На его счету 24 победы в 25 поединках. Первое поражение в карьере он потерпел 31 марта, уступив американцу Себастьяну Фундоре в бою за чемпионские титулы WBO и WBC в первом среднем весе. Вместе с Никитой они представляют Австралию.

Костя Цзю владел титулами чемпиона мира по всем трем престижным версиям в 2001–2003 годах. Всего на его счету 31 победа (25 — нокаутом) и два поражения. Кроме того, он чемпион мира и двукратный чемпион Европы среди любителей.

У Цзю-старшего также есть дочь Анна от первого брака, сын Александр и дочь Виктория от второго.