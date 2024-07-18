Сын Цзю проведет отборочный чемпионский бой в сентябре
Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю, проведет следующий бой в Австралии 22 сентября, сообщила промоутерская компания No Limit Boxing.
Его соперник пока не объявлен, но это будет отборочный поединок за право сразиться с чемпионом Международной боксерской федерации (IBF) в первом среднем весе (до 69,9 кг). Поясом сейчас владеет россиянин Бахрам Муртазалиев.
Цзю (он выступает под флагом Австралии) 31 марта потерпел первое поражение в карьере, уступив раздельным решением судей американцу Себастьяну Фундоре. Цзю не смог защитить титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе. Фундора также завоевал вакантный титул Всемирного боксерского совета (WBC) в этой весовой категории.
На счету 29-летнего Цзю 24 победы в 25 боях на профессиональном ринге.
Также No Limit Boxing объявила, что Никита Цзю, средний сын Кости Цзю, 28 августа проведет защиту титула чемпиона Австралии в первом среднем весе против Куна Мазудира. 26-летний Цзю выиграл все свои девять поединков в карьере.
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