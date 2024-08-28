В квартире олимпийского чемпиона и сенатора Тараса Хтея произошел пожар

Хтей рассказал, что в этой квартире в Москве живут его дочери и никто не пострадал

Тарас Хтей (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Олимпийский чемпион 2012 года по волейболу в составе сборной России и сенатор Тарас Хтей рассказал ТАСС, что в его квартире в Москве произошел пожар.

«Случился пожар в квартире, в которой проживают мои дети в Москве. Одна дочь была в университете, вторая — в квартире. Она почувствовала гарь, потом начался пожар. Сейчас выясняются обстоятельства пожара», — сказал Хтей.

По его словам, «все живы, никто не пострадал», у дочери сгорел паспорт.

Ранее 28 августа телеграм-канал Baza писал, что пожар в квартире возник из-за ароматической свечи, а из дома на Шмитовском проезде пришлось эвакуировать 350 человек.

Хтею 42 года, он является золотым (2012) и бронзовым (2004) призером Олимпийских игр, серебряным призером (2002) чемпионата мира и чемпионата Европы (2005). Карьеру он завершил в 2017 году.

В 2017 году Хтей возглавил Федерацию волейбола Белгородской области, в 2020-м был избран депутатом Белгородской областной думы, сенатором от Белгородской области он стал в июне этого года.