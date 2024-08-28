Леброн Джеймс запретил сыну называть его отцом на площадке
Четырехкратный чемпион НБА Леброн Джеймс рассказал, что запрещает сыну Бронни называть его отцом во время тренировок и матчей. Джеймса цитирует TMZ.
В следующем сезоне 39-летний Леброн и 19-летний Бронни будут играть вместе за «Лос-Анджелес Лейкерс». «Лейкерс» выбрали Бронни Джеймса во втором раунде драфта 2024 года под общим 55-м номером, а в начале июля подписали с ним четырехлетний контракт.
«Он не может называть меня «папой» на рабочем месте. Бронни не может бегать по площадке и кричать: «Пап, я открыт». Как только мы выйдем со стадиона и ворота закроются, я снова смогу стать «папой», — сказал Леброн.
Леброн Джеймс, который выступает за «Лейкерс» с 2018 года, считается одним из лучших баскетболистов в истории. Он четырехкратный чемпион НБА (два раза в составе «Майами», по одному — с «Кливлендом» и «Лейкерс»), четырехкратный самый ценный игрок финала НБА, а также четырехкратный самый ценный игрок НБА. На счету баскетболиста три олимпийских золота в составе сборной США (2008, 2012, 2024).
Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики
Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину
Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна
Тепловые сети
в России: комплексный подход к модернизации
Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем
Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят