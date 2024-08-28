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Леброн Джеймс запретил сыну называть его отцом на площадке

В следующем сезоне 39-летний четырехкратный чемпион НБА и его 19-летний сын Бронни Джеймс будут играть вместе за «Лос-Анджелес Лейкерс»
Леброн Джеймс с сыном
Леброн Джеймс с сыном (Фото: Alex Bierens de Haan / Getty Images)

Четырехкратный чемпион НБА Леброн Джеймс рассказал, что запрещает сыну Бронни называть его отцом во время тренировок и матчей. Джеймса цитирует TMZ.

В следующем сезоне 39-летний Леброн и 19-летний Бронни будут играть вместе за «Лос-Анджелес Лейкерс». «Лейкерс» выбрали Бронни Джеймса во втором раунде драфта 2024 года под общим 55-м номером, а в начале июля подписали с ним четырехлетний контракт.

«Он не может называть меня «папой» на рабочем месте. Бронни не может бегать по площадке и кричать: «Пап, я открыт». Как только мы выйдем со стадиона и ворота закроются, я снова смогу стать «папой», — сказал Леброн.

Леброн Джеймс договорился о новом контракте с «Лейкерс»
Спорт
Леброн Джеймс

Леброн Джеймс, который выступает за «Лейкерс» с 2018 года, считается одним из лучших баскетболистов в истории. Он четырехкратный чемпион НБА (два раза в составе «Майами», по одному — с «Кливлендом» и «Лейкерс»), четырехкратный самый ценный игрок финала НБА, а также четырехкратный самый ценный игрок НБА. На счету баскетболиста три олимпийских золота в составе сборной США (2008, 2012, 2024).

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Баскетбол НБА Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс Бронни Джеймс
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