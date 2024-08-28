Стала известна дата последнего поединка «лучшего бойца UFC»
Чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс проведет бой против Стипе Миочича 16 ноября. Об этом на пресс-конференции объявил глава промоушена Дэйна Уайт.
Этот поединок возглавит турнир UFC 309 в Нью-Йорке.
Бой должен был пройти еще в ноябре прошлого года, но Джонс получил серьезную травму.
Вместо этого россиянин Сергей Павлович и Том Аспиналл сразились за временный титул, победил британец.
Джонс в марте 2023-го завоевал титул UFC в своем первом бою за три года, победив Сирила Гана. После этого он возглавил рейтинг лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовой категории (сейчас Джонс в нем на третьем месте, лидирует россиянин Ислам Махачев). На счету 37-летнего американца 27 побед и одно поражение в смешанных единоборствах, еще один поединок был признан несостоявшимся.
Миочич дважды был чемпионом UFC в тяжелом весе. На счету 42-летнего американца 20 побед и четыре поражения в ММА.
Джонс, которого Уайт не раз называл лучшим бойцом в истории UFC, ранее говорил, что завершит карьеру после боя с Миочичем.
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