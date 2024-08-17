Двалишвили запрыгнул на трибуны и схватил зрителя за волосы после оскорблений

Звезда UFC запрыгнул на трибуны и схватил зрителя за волосы. Видео

Мераб Двалишвили на турнире в Лас-Вегасе повздорил с одним из болельщиков, который его оскорблял. В дело быстро вмешался охранник и увел спортсмена с трибун

Мераб Двалишвили (Фото: Sean M. Haffey / Getty Images)

Один из лучших бойцов UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили повздорил с одним из зрителей на турнире Craig Jones Invitational в Лас-Вегасе. Об этом сообщает MMA Fighting.

Двалишвили смотрел соревнования на VIP-местах и в какой-то момент его разозлил один из зрителей, который выкрикивал оскорбления. Грузино-американский боец запрыгнул на трибуны, подошел к этому болельщику и схватил его за волосы. После этого в дело вмешался охранник и увел спортсмена с трибун.

33-летний Двалишвили занимает первое место в рейтинге лучший бойцов UFC в легчайшем весе. В своем следующем поединке 14 сентября он проведет титульный бой с чемпионом UFC американцем Шоном О'Мэлли.

На счету Двалишвили 17 побед и четыре поражения в ММА. В прошлом году он побеждал россиянина Петра Яна, экс-чемпиона UFC в легчайшем весе.