Звезда UFC запрыгнул на трибуны и схватил зрителя за волосы. Видео
Один из лучших бойцов UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили повздорил с одним из зрителей на турнире Craig Jones Invitational в Лас-Вегасе. Об этом сообщает MMA Fighting.
Двалишвили смотрел соревнования на VIP-местах и в какой-то момент его разозлил один из зрителей, который выкрикивал оскорбления. Грузино-американский боец запрыгнул на трибуны, подошел к этому болельщику и схватил его за волосы. После этого в дело вмешался охранник и увел спортсмена с трибун.
33-летний Двалишвили занимает первое место в рейтинге лучший бойцов UFC в легчайшем весе. В своем следующем поединке 14 сентября он проведет титульный бой с чемпионом UFC американцем Шоном О'Мэлли.
На счету Двалишвили 17 побед и четыре поражения в ММА. В прошлом году он побеждал россиянина Петра Яна, экс-чемпиона UFC в легчайшем весе.
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