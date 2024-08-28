Умер двукратный олимпийский чемпион и экс-мировой рекордсмен на 400 м Роден

Умер двукратный олимпийский чемпион и экс-мировой рекордсмен на 400 м

Ямайскому бегуну Джорджу Родену было 97 лет

Джордж Роден (Фото: World Athletics)

Ямайский бегун, двукратный олимпийский чемпион Джордж Роден скончался в возрасте 97 лет. Об этом сообщается на сайте Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Причина его смерти не уточняется.

Роден завоевал два золота на Олимпийских играх 1952 года в Хельсинки — на дистанции 400 м и в эстафете 4х400 м (с мировым рекордом 3.04,04, который продержался после этого восемь лет).

В августе 1950 года Роден также побил мировой рекорд на 400 м — 45,8 сек. Это достижение продержалось до марта 1955-го.