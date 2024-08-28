Умер двукратный олимпийский чемпион и экс-мировой рекордсмен на 400 м
Ямайский бегун, двукратный олимпийский чемпион Джордж Роден скончался в возрасте 97 лет. Об этом сообщается на сайте Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).
Причина его смерти не уточняется.
Роден завоевал два золота на Олимпийских играх 1952 года в Хельсинки — на дистанции 400 м и в эстафете 4х400 м (с мировым рекордом 3.04,04, который продержался после этого восемь лет).
В августе 1950 года Роден также побил мировой рекорд на 400 м — 45,8 сек. Это достижение продержалось до марта 1955-го.
Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики
Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину
Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна
Тепловые сети
в России: комплексный подход к модернизации
Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем
Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят