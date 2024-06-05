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Рекордсмена мира в беге дисквалифицировали на шесть лет за допинг

Рекордсмена мира в беге Кипруто дисквалифицировали на шесть лет за допинг
Ронекса Кипруто дисквалифицировали до 2029 года за отклонения в биологическом паспорте — в AIU решили, что они доказывают использование кровяного допинга
Ронекс Кипруто
Ронекс Кипруто (Фото: Christian Petersen / Getty Images)

Кенийский бегун Ронекс Кипруто дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил на шесть лет и будет лишен мирового рекорда в беге на 10 км на шоссе и бронзы чемпионата мира, сообщается на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).

Дисквалификация Кипруто завершится в мае 2029 года, его результаты со 2 сентября 2018-го аннулированы.

В 2020 году Кипруто победил в забеге в испанской Валенсии на 10 км с рекордным временем 26 минут 24 секунды, в 2019-м он выиграл бронзу на чемпионате мира в Дохе.

Подозрения в адрес спортсмена возникли из-за нескольких несоответствий в его биологическом паспорте (ABP), которые могли указывать на запрещенные манипуляции с кровью, в частности, инъекции рекомбинантного эритропоэтина.

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Фото:Maja Hitij / Getty Images

Спортсмен не предоставил доказательств альтернативной версии и несколько раз менял тактику защиты.

В решении AIU отмечается, что Кипруто долгое время употреблял допинг, в том числе чтобы повысить свои шансы на выступление на Олимпиаде.

Кениец может оспорить вердикт в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Биологический паспорт включает индивидуальные данные спортсмена, информацию о его нахождении на значительных высотах над уровнем моря, использовании препаратов, соревнованиях и т.д. и позволяет выявлять характерные признаки патологии или допинга по биологическим маркерам.

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Анна Сатдинова
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