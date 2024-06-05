Рекордсмена мира в беге дисквалифицировали на шесть лет за допинг
Кенийский бегун Ронекс Кипруто дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил на шесть лет и будет лишен мирового рекорда в беге на 10 км на шоссе и бронзы чемпионата мира, сообщается на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).
Дисквалификация Кипруто завершится в мае 2029 года, его результаты со 2 сентября 2018-го аннулированы.
В 2020 году Кипруто победил в забеге в испанской Валенсии на 10 км с рекордным временем 26 минут 24 секунды, в 2019-м он выиграл бронзу на чемпионате мира в Дохе.
Подозрения в адрес спортсмена возникли из-за нескольких несоответствий в его биологическом паспорте (ABP), которые могли указывать на запрещенные манипуляции с кровью, в частности, инъекции рекомбинантного эритропоэтина.
Спортсмен не предоставил доказательств альтернативной версии и несколько раз менял тактику защиты.
В решении AIU отмечается, что Кипруто долгое время употреблял допинг, в том числе чтобы повысить свои шансы на выступление на Олимпиаде.
Кениец может оспорить вердикт в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Биологический паспорт включает индивидуальные данные спортсмена, информацию о его нахождении на значительных высотах над уровнем моря, использовании препаратов, соревнованиях и т.д. и позволяет выявлять характерные признаки патологии или допинга по биологическим маркерам.
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