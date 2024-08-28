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Потерявший сознание во время матча уругвайский футболист умер в 27 лет

Потерявший сознание футболист «Насьоналя» Искьердо умер в больнице в 27 лет
Полузащитник Хуан Искьердо 22 августа потерял сознание на поле в 1/8 финала Кубка Либертадорес. Футболист скончался в больнице 28 августа после остановки дыхания, связанной с аритмией
Фото: Alexandre Schneider / Getty Images
Фото: Alexandre Schneider / Getty Images

Уругвайский полузащитник футбольного «Насьональ» Хуан Искьердо умер на 28-м году жизни, сообщила пресс-служба южноамериканского клуба.

«С глубочайшей болью и потрясением в сердцах клуб объявляет о смерти Хуана Искьердо. Выражаем самые искренние соболезнования его семье, друзьям, коллегам и родственникам», — говорится в сообщении в соцсети Х.

Искьердо скончался после остановки дыхания, связанной с аритмией.

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Инцидент с Искьердо произошел 22 августа во время матча с бразильским «Сан-Паулу» в 1/8 финала Кубка Либертадорес. 27-летний футболист рухнул на газон на 84-й минуте без какого-либо контакта с соперниками. Его увезли с поля на машине скорой помощи, он был доставлен в больницу Альберта Эйнштейна.

Позднее, 27 августа, в больнице сообщили, что у футболиста прогрессируют повреждения мозга и повышается внутричерепное давление. Игрок находился в реанимации и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ассоциация по защите прав профессиональных футболистов Уругвая (MUFP) после попадания Искьердо в реанимацию приостановила чемпионат страны.

Искьердо выступает за «Насьональ» с 2024 года, также он играл за уругвайские «Ливерпуль», «Монтевидео», «Атлетико Сан-Луис», «Пеньяроль» и «Серро».

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