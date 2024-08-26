Умер бывший тренер сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон

В январе шведский тренер сообщил, что у него неоперабельный рак поджелудочной железы. Несколько дней назад он попрощался с футболом и болельщиками в документальном фильме

Свен-Йоран Эрикссон (Фото: Michael Regan / Getty Images)

Шведский тренер Свен-Йоран Эрикссон, возглавлявший на протяжении карьеры сборные Англии, Мексики, Кот-д'Ивуара и Филиппин, умер на 77-м году жизни, сообщает Би-би-си.

В январе Эрикссон сообщил, что у него обнаружили рак поджелудочной железы в терминальной стадии и ему остался в лучшем случае год.

На клубном уровне швед работал в «Бенфике», «Роме», «Лацио», «Манчестер Сити» и других командах, в сумме завоевал 18 трофеев.

В 2000 году был признан тренером года в чемпионате Италии.

Со сборной Англии в 2001–2006 годах доходил до четвертьфиналов на двух чемпионатах мира и Евро-2004. Он был первым иностранным тренером во главе английской сборной.

Эрикссон был болельщиком «Ливерпуля», в марте он стал тренером этой команды в матче легенд против «Аякса».