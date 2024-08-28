 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Даниил Медведев стартовал с победы на US Open

Даниил Медведев победил серба Лайовича в первом круге US Open
Российский теннисист в первом матче обыграл серба Душана Лайовича, 66-ю ракетку мира
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Dylan Buell / Getty Images)

Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг US Open, четвертого в сезоне турнира «Большого шлема».

В первом матче 28-летний россиянин, посеянный на турнире под пятым номером, обыграл серба Душана Лайовича, 66-ю ракетку мира, со счетом 6:3, 3:6, 6:3, 6:1.

Его следующим соперником будет победитель пары Фабиан Марожан (Венгрия) — Хамад Меджедович (Сербия).

Медведев подошел к любимому турниру с серией поражений. Главное о US Open
Спорт
Даниил Медведев

Медведев является пятой ракеткой мира, на его счету 20 титулов на турнирах ATP. На US Open россиянин побеждал в 2021 году, в прошлом сезоне он дошел до финала, где уступил сербу Новаку Джоковичу.

US Open завершится 8 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $75 млн.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
теннис US Open Даниил Медведев
Даниил Медведев фото

Даниил Медведев

теннисист
11 февраля 1996 года
Материалы по теме
Россиянка проиграла первой ракетке мира на старте US Open
Спорт
Джокович побил рекорд Федерера на US Open
Спорт
Рублев выиграл первый матч на US Open
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 августа
EUR ЦБ: 102,29 (-0,2) Инвестиции, 27 авг, 17:46 Курс доллара на 28 августа
USD ЦБ: 91,48 (-0,29) Инвестиции, 27 авг, 17:46
Британия и Германия захотели заключить двустороннее оборонное соглашениеПолитика, 05:21
Главу разработчика «планшетов Чубайса» арестовали за растрату в «Роснано»Политика, 05:12
Юристы рассказали, как могут поощрить не поддавшихся бунту заключенныхОбщество, 05:00
Мадуро объявил новый состав кабинета министров ВенесуэлыПолитика, 04:43
Даниил Медведев стартовал с победы на US OpenСпорт, 04:30
Банки ОАЭ начали блокировать платежи из России за китайскую техникуФинансы, 04:27
Алаудинов заявил о нанесении серьезного поражения ВСУ в Курской областиПолитика, 04:12
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
На Украине решили достроить замороженную при СССР АЭСПолитика, 03:49
В Ростовской области сбили четыре украинских беспилотникаПолитика, 03:41
Ставший мэром в Колумбии россиянин заявил о миллиардных долгах городаПолитика, 03:23
Cumhuriyet узнала о предложении Турции «убрать в ящики» С-400 ради F-35Политика, 03:03
В Турции нашли мертвым бывшего телохранителя президента АзербайджанаПолитика, 02:48
В суд США направили новое обвинение Трампу по делу о выборах 2020 годаПолитика, 02:21
В Польше назвали непредсказуемыми действия Трампа в случае его победыПолитика, 02:09