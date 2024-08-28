Даниил Медведев стартовал с победы на US Open
Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг US Open, четвертого в сезоне турнира «Большого шлема».
В первом матче 28-летний россиянин, посеянный на турнире под пятым номером, обыграл серба Душана Лайовича, 66-ю ракетку мира, со счетом 6:3, 3:6, 6:3, 6:1.
Его следующим соперником будет победитель пары Фабиан Марожан (Венгрия) — Хамад Меджедович (Сербия).
Медведев является пятой ракеткой мира, на его счету 20 титулов на турнирах ATP. На US Open россиянин побеждал в 2021 году, в прошлом сезоне он дошел до финала, где уступил сербу Новаку Джоковичу.
US Open завершится 8 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $75 млн.
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