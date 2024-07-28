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Пилота Mercedes дисквалифицировали после победы на Гран-при Бельгии

Пилота Mercedes Расселла дисквалифицировали после победы на Гран-при Бельгии
Вес болида Джорджа Расселла оказался меньше необходимого — из него слили топливо. Из-за этого победа в гонке досталась Льюису Хэмилтону

Британский пилот Mercedes Джордж Расселл был лишен победы на Гран-при Бельгии «Формулы-1» из-за того, что вес его болида был на 1,5 кг меньше минимально необходимого, сообщается на сайте «королевских гонок».

В отчете технического делегата говорится, что изначально болид соответствовал минимальному весу 798 кг, но потом с него было слито 2,8 л топлива.

Команда Mercedes признала, что это была ее ошибка и смягчающих обстоятельств в этом случае не было.

Пилоты Mercedes оформили победный дубль на Гран-при Бельгии «Формулы-1»
Спорт
Фото: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Победителем гонки был признан партнер Расселла по команде Льюис Хэмилтон, Оскар Пиастри (McLaren) стал вторым, Шарль Леклер (Ferrari) — третьим.

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Анна Сатдинова
«Формула-1» Mercedes Бельгия
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