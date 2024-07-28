Пилота Mercedes Расселла дисквалифицировали после победы на Гран-при Бельгии

Пилота Mercedes дисквалифицировали после победы на Гран-при Бельгии

Вес болида Джорджа Расселла оказался меньше необходимого — из него слили топливо. Из-за этого победа в гонке досталась Льюису Хэмилтону

Британский пилот Mercedes Джордж Расселл был лишен победы на Гран-при Бельгии «Формулы-1» из-за того, что вес его болида был на 1,5 кг меньше минимально необходимого, сообщается на сайте «королевских гонок».

В отчете технического делегата говорится, что изначально болид соответствовал минимальному весу 798 кг, но потом с него было слито 2,8 л топлива.

Команда Mercedes признала, что это была ее ошибка и смягчающих обстоятельств в этом случае не было.

Победителем гонки был признан партнер Расселла по команде Льюис Хэмилтон, Оскар Пиастри (McLaren) стал вторым, Шарль Леклер (Ferrari) — третьим.