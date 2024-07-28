Пилота Mercedes дисквалифицировали после победы на Гран-при Бельгии
Британский пилот Mercedes Джордж Расселл был лишен победы на Гран-при Бельгии «Формулы-1» из-за того, что вес его болида был на 1,5 кг меньше минимально необходимого, сообщается на сайте «королевских гонок».
В отчете технического делегата говорится, что изначально болид соответствовал минимальному весу 798 кг, но потом с него было слито 2,8 л топлива.
Команда Mercedes признала, что это была ее ошибка и смягчающих обстоятельств в этом случае не было.
Победителем гонки был признан партнер Расселла по команде Льюис Хэмилтон, Оскар Пиастри (McLaren) стал вторым, Шарль Леклер (Ferrari) — третьим.
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Reuters сообщил об осложнении Израилем переговоров о перемирии в Газе
Лучшие винные бары России по версии самих сомелье
Помпео допустил одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд
Дилеры попросили отложить повышение утильсбора на 2025 год
Барак Обама объявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США
Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга
Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга
Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной