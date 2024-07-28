Российская теннисистка Александрова проиграла на старте Олимпиады
Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла пробиться во второй круг олимпийского турнира в Париже в одиночном разряде.
На старте турнира россиянка, 28-я ракетка мира, уступила китаянке Юань Юэ (40-я) со счетом 5:7, 7:6 (7:0), 2:6.
Александрова продолжит участие в Играх в парном разряде с Еленой Весниной. Их первый матч против чешек Каролины Муховой и Линды Носковой, который должен был состояться накануне, перенесли из-за дождя.
Александрова в этом сезоне только раз доходила до финала турнира WTA — в австрийском Линце в феврале, а также играла в полуфиналах еще трех турниров.
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