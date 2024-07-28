 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

Российская теннисистка Александрова проиграла на старте Олимпиады

Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла на старте Олимпиады
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Екатерина Александрова в трех сетах уступила китаянке Юань Юэ. Она продолжит выступление на Играх в парном разряде с Еленой Весниной
Екатерина Александрова
Екатерина Александрова (Фото: Inaki Esnaola / Getty Images)

Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла пробиться во второй круг олимпийского турнира в Париже в одиночном разряде.

На старте турнира россиянка, 28-я ракетка мира, уступила китаянке Юань Юэ (40-я) со счетом 5:7, 7:6 (7:0), 2:6.

Александрова продолжит участие в Играх в парном разряде с Еленой Весниной. Их первый матч против чешек Каролины Муховой и Линды Носковой, который должен был состояться накануне, перенесли из-за дождя.

Организаторы извинились за пародию на «Тайную вечерю» на открытии Игр
Спорт
Фото:Ryan Pierse / Getty Images

Александрова в этом сезоне только раз доходила до финала турнира WTA — в австрийском Линце в феврале, а также играла в полуфиналах еще трех турниров.

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
 

Reuters сообщил об осложнении Израилем переговоров о перемирии в Газе

Лучшие винные бары России по версии самих сомелье

Помпео допустил одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд

Дилеры попросили отложить повышение утильсбора на 2025 год

Барак Обама объявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США

Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга

Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга

Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
теннис Олимпиада-2024 Екатерина Александрова
Материалы по теме
Главные факты об Олимпиаде-2024 в Париже
Спорт
Российский пловец не вышел в финал Олимпиады на дистанции 100 м брассом
Спорт
AFP узнало о слитых в Сеть данных участников Олимпиады из Израиля
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 27 июля
EUR ЦБ: 93,26 (+0,09) Инвестиции, 26 июл, 18:01 Курс доллара на 27 июля
USD ЦБ: 85,57 (+0,16) Инвестиции, 26 июл, 18:01
ТАСС сообщил об отзыве аккредитации на Олимпиаду у своих сотрудниковСпорт, 16:22
Осужденного за изнасилование спортсмена освистали на ОлимпиадеСпорт, 16:21
Умер бывший глава Ленинграда Владимир ХодыревПолитика, 16:18
Учебник для селлеров: как начать работу на маркетплейсеРБК И МТС Банк, 15:54
Число погибших при падении легкомоторного самолета в КЧР выросло до двухОбщество, 15:54
Российская теннисистка Александрова проиграла на старте ОлимпиадыСпорт, 15:49
Азербайджан пожаловался в МОК из-за церемонии открытия ОлимпиадыСпорт, 15:41
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Володин назвал церемонию открытия Олимпиады позором ФранцииСпорт, 15:39
Bloomberg назвал шорт-лист кандидатов Харрис в вице-президенты СШАПолитика, 15:36
Под Сочи ребенок погиб при столкновении автобуса с тракторомОбщество, 15:29
Три человека пострадали от удара молнии в подмосковном парке «Патриот»Общество, 15:21
Медведев счел Байдена и Харрис «одинаково плохими» для РоссииПолитика, 15:12
Патрушев не исключил снятия моратория на размещение РСМД из-за планов СШАПолитика, 15:03
Путин заметил в сотрудничестве военных из разных стран стремление к мируПолитика, 15:02